Después de los días de más frescos de lo que llevamos de verano, las temperaturas vuelven a subir para volvernos a la realidad en la que estamos: agosto, el mes más caluroso del año. A partir del martes, una masa de aire caliente, procedente directamente del aire africano volverá a hacer que las temperaturas suban, incluso por encima de los valores habituales por la época. Esta masa de aire caliente se traducirá en una nueva ola de calor que afectará directamente la Península, con máximas de nuevo históricas. La buena noticia, aquí en Menorca, es que la Isla se librará de este episodio de calor extremo.

Eso no quiere decir que no hará calor: las temperaturas serán altas, incluso por encima de los valores habituales por la época, pero sin llegar a ser extremos. Por un lado, el viento ya no soplará del norte como los últimos días, sino del sureste, por tanto más cálido. Y por otro, los días que vienen serán más soleados, con lo que la insolación hará subir las temperaturas. Atrás quedarán registros como los de este domingo, en el que la mínima ha sido de 18 grados en el aeropuerto y la máxima de 28 en Cala Galdana.

Temperatura a 1.500 de altura para los próximos días: la masa de aire cálido vuelve a abrazar Menorca | Meteociel

Aún este lunes el viento del norte seguirá presente, con rachas moderadas hasta el mediodía. Por este motivo, aún está vigente la alerta amarilla por temporal marítimo por olas de entre 2 y 3 metros. Por la tarde el viento ya será flojo y la alerta se desactiva a las 18 horas.

En Baleares, de aquí a siete días nos esperan subidas y bajadas de las temperaturas 🌡: unos días por encima de lo habitual (31°C de máxima y 20°C de mínima) y otros por debajo. pic.twitter.com/8q4d0cYEoP — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 5, 2023

A partir del martes el viento predominará del este y sureste, si bien flojo. Así, las temperaturas volverán a subir y la máxima ya será de 30 grados. De este modo, el mercurio irá subiendo paulatinamente día tras día, hasta alcanzar el pico el jueves, con máximas de 32 grados.

Aunque aún es pronto para confirmarlo, todo parece indicar que a partir del viernes se relajarán de nuevo las temperaturas, con otra entrada de aire más fresco del norte.