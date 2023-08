Més per Menorca ha exigidor al Gobierno en funciones que dé marcha atrás y anule el Real Decreto 186/2023, que a partir de julio del año que viene permitirá a propietarios particulares de embarcaciones destinarlas durante tres meses al alquiler. La formación considera que con esta medida «se podrá continuar masificando todavía más el litoral menorquín» ya que, advierte, podría provocar un efecto llamada de barcas de fuera para ser alquiladas a turistas durante los meses de verano.

Més per Menorca también denuncia que esta práctica supondrá una competencia desleal para las empresas que se dedican al alquiler de barcos y que tienen que cumplir con una serie de requisitos de seguridad y laborales, así como someterse a auditorias. En el caso de que no haya una rectificación, Més per Menorca se compromete a trasladar el tema al Congreso en la legislatura que arranca a través del diputado electo de la coalición Sumar Més.

«Trasladaremos a Madrid la necesidad de que en Menorca no se puedan alquilar barcas de particulares a turistas», ha asegurado el portavoz de Més per Menorca en el Consell, Josep Juaneda, quien asegura que «ya hace diez años que Menorca ha superado la capacidad de carga náutica, por lo que no podemos permitir una barra libre que atenta contra el medio ambiente, la seguridad de los bañistas y la calidad del destino turístico.