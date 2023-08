Las cooperativas de educadoras que forman la UTE que gestiona la escuela infantil de Es Pouet negaron este lunes en un comunicado que el Ayuntamiento de Alaior asuma el déficit total generado por el servicio, sino que solo cubre, aseguran, una tercera parte del mismo. Los números siguen sin salir para estas profesionales. El Consistorio anunció que se haría cargo de 17.464 euros correspondientes al curso 2020-2021, pero las cooperativas afirman que quedan más de 36.000 euros pendientes del déficit que se generó el curso 2021-2022, por lo que la aportación comprometida por el municipio sería insuficiente.

En este sentido, recuerdan que el origen de los números rojos está en la petición del Ayuntamiento de que prorrogaran el servicio pese a que la UTE ya había comunicado que no quería seguir al terminar el periodo de ejecución, en octubre de 2021. En ese momento comunicó al Consistorio que no se presentaría al nuevo concurso y que, si era posible, renunciaba asimismo a los dos últimos meses, con el fin de que el nuevo contratista pudiera comenzar prestando el curso entero, esto es, desde septiembre. «La respuesta del Ayuntamiento fue que no habían tenido tiempo de hacer los nuevos pliegos», explican las educadoras en su comunicado, «y pidió a la UTE que asumiera una prórroga de un año más, cosa que la empresa, formada por maestras de Educación Infantil, decidió asumir por responsabilidad».

La consecuencia de dicha prórroga ha sido un déficit de 36.000 euros «que ahora el Ayuntamiento, que fue el que la solicitó, ya que no había elaborado los pliegos dentro de plazo, se niega a asumir», lamentan. Respecto al adelanto de 50.000 euros, afirman que fue el pago de unos complementos de costes salariales motivados por la pandemia de covid-19, «gastos que estaban fuera del concurso y de las obligaciones de la UTE».