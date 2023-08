La UNED es, de por sí, una universidad en la que no es nada sencillo obtener un grado. En el caso de Francis Yéfer se le suma a esta circunstancia su condición de persona invidente. Para los textos, cuenta con el programa Tiflos de la ONCE y fondo documental, además del apoyo del personal de esta entidad educativa, que Francis valora de una forma muy especial. «Sin ellos, especialmente la ONCE, no hubiera sido posible». Su formación en el segundo grado del curso de especialización en terapia transpersonal, que le llevó a publicar el pequeño libro «Trabajar con las emociones en psicoterapia», la compartió con un curso de narrativa en la escuela de escritura del Ateneo de Barcelona, donde también ha relizado un curso de narrativa. De hecho, Francis Yéfer asegura que «mi idea ahora es establecer un puente entre la literatura y la psicología».