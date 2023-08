La Policía Local de Ciutadella ha impuesto recientemente siete sanciones por incumplimiento de las ordenanzas municipales de residuos y limpieza del espacio público. Estos datos se han hecho públicos en un llamamiento del Ayuntamiento a la colaboración ciudadana para mantener la ciudad limpia.

En concreto, se han interpuesto cuatro denuncias a particulares por verter residuos en espacios públicos; dos por no separar los residuos y no depositarlos en los contenedores correspondientes; y por último, otra por no tirar la basura en el horario de recogida.

Según el ayuntamiento, estas actuaciones generan un 'efecto llamada' a los visitantes, que también depositan los residuos fuera de horario y en zonas públicas.

A pesar de los refuerzos en personal y recursos en limpieza, el Ayuntamiento insiste en la concienciación de residentes y visitantes en mantener la ciudad limpia, debido al aumento de personas en Ciutadella durante los meses de verano.

En las semanas de temporada alta, del 16 de junio al 15 de septiembre, se ha incrementado el barrido manual de las calles de la ciudad, con un total de nueve empleados. Además, un vehículo auxiliar y trece equipos realizan el vaciado de las papeleras, en tres turnos diarios. El ayuntamiento recuerda que el horario de recogida de residuos en el casco antiguo es de 20 a 23 horas, y de 20 a 22 en el resto del núcleo urbano.