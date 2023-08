El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma ha estimado el recurso interpuesto por Valeriano Allés Canet SL por la inactividad del Consell en el procedimiento de expropiación forzosa de unos terrenos propiedad de dicha empresa. Estas parcelas eran necesarias para la ejecución del proyecto de mejora de la carretera general, las cuales están ubicadas en el tramo que discurre entre Ferreries y Ciutadella. De esta forma, la sentencia condena al Consell a continuar el procedimiento expropiatorio por los trámites de fase de justiprecio y pago de acuerdo a la Ley relativa a estos procedimientos.

Una fase ya en trámite

«El Consell no valoró suficientemente bien cuál era el perjuicio que podía causar la expropiación», señala el abogado de Valeriano Allés, José Luis Martín Miñana. El representante del empresario ciutadellenc considera que se trata de una expropiación «singular» en la que no se estaba tramitando la fase de justiprecio. «Por tanto, nosotros reclamamos ante la situación de hecho que no se estaba iniciando esta fase, que es lo que la sentencia reconoce», explica el letrado.

Además, detalla que cuando Valeriano Allés «interpuso la demanda», el proceso de justiprecio se puso en marcha.

«Quiero creer que a raíz de la demanda se empezó a tramitar la fase de justiprecio. Incluso en los tribunales, porque el Jurado Provincial de Expropiación ya ha determinado también su valoración», sostiene Martín Miñana. Al considerar, «con el debido respeto», que dicha valoración no era «ajustada a derecho», decidieron acudir a los tribunales.