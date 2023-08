El Consell de Menorca se enfrenta a una reclamación patrimonial que puede ascender a 1.153.350 euros por la causa judicial abierta por la madre de un menor tutelado que fue dado en adopción a otra familia a través de la institución. El ente insular ha incumplido todos los plazos legales para dar respuesta a la familia biológica, que ha visto vulnerado de esta forma su derecho a ser atendida por la administración.

La situación ha sido denunciada públicamente este viernes por la consellera insular de Bienestar Social, Carmen Reynés, y el director insular de Atención Social, Daniel García del Mar, que han acusado al anterior equipo de gobierno de una «evidente desidia y dejadez» por «retrasar y paralizar los trámites» de este expediente, que se inició el 27 de noviembre de 2017 con la reclamación de la madre y que ahora puede derivar en una indemnización millonaria a cargo de las arcas públicas.

El caso se remonta a 2008. Por unas circunstancias familiares que no eran favorables para el menor, según el Servicio de Familia del Consell de Menorca, el menor pasó a estar bajo la tutela del ente insular y, finalmente, fue dado en adopción a otra familia. El actual equipo de gobierno no cuestiona esa decisión, que de hecho fue avalada por la justicia. Sin embargo, censura que no se atendiera a la mujer demandante, que no ha obtenido respuesta del Consell en seis años cuando, con la ley en la mano, debería haberla obtenido en seis meses.

75 euros diarios

Para llegar al cálculo de la reclamación de 1,1 millones a la que se enfrenta el Consell, en caso de perder la demanda, la institución tiene en cuenta la indemnización de 75 euros diarios que reclama la mujer desde el día en que el Juzgado de Primera Instancia de Maó ratificó, el 13 de marzo de 2015, la entrega en preadopción del niño a otra familia hasta los 86 años que estima como su esperanza de vida.

La institución insular, según han dado a conocer la consellera y el director insular, ya ha elaborado y elevado al Consell Consultiu la propuesta de resolución de la reclamación. Si el Consell Consultiu la estima oportuna, se trasladará el documento a la parte reclamante, que tendrá que decidir si está conforme o no.