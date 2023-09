El Área de Salud de Menorca ha hecho llegar a la doctora Nadiya Popel la denuncia presentada por la paciente que la facultativa atendió en Urgencias del Hospital Mateu Orfila y a la que prescribió, según la denunciante, dióxido de cloro y baños con agua oxigenada para tratar un hongo vaginal. La doctora ha trasladado a este diario su respuesta y en ella se ampara en la falta de pruebas para rebatir la queja y el cese inmediato que exige la paciente.

«No consta en el informe de Urgencias que la doctora Popel haya recomendado dieta, hierbas o dióxido de cloruro», defiende en su respuesta la facultativa que en mayo de 2021 ya fue expedientada y suspendida de empleo por Salud por sus críticas a la vacuna contra la covid. Además, añade en su escrito que la queja de la paciente a la que atendió a finales de agosto «aparenta un relato tan esperpéntico como falso y con una intencionalidad clara».

Recuerda la médico las declaraciones de la denunciante, que reconoció que «el ginecólogo que me atendió directamente (tras la consulta con la doctora Popel) rompió en mil pedazos las indicaciones de la doctora Popel» y se exculpa con que «se basan en un relato obscenamente falso y con una clara intencionalidad difamatoria». Asimismo, critica la facultativa, la paciente incurre en un «lenguaje ofensivo que contradice su actitud en Urgencias» y asegura que «no se quejó en admisión de Urgencias y no se quejó en Atención al Paciente».

Concluye la doctora Popel en su escrito que se está ejerciendo un «acoso institucional» contra ella y afirma que la denunciante es «militante y efímero cargo municipal con el PP» además de «compañera ideológica del exjefe de Urgencias del Hospital Mateu Orfila y ahora gerente del mismo centro», Bernardo Pax.