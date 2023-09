Durante el verano, en los meses de julio y agosto, se presentaron en el Parlament hasta 1.301 preguntas para ser respondidas por el Govern. La mayoría del grupo socialista, aunque algunas referidas a un mismo asunto y en las que se cambia una palabra, igual que sucede en el Consell. Un gran volumen de estas preguntas requiere de respuesta escrita, aunque también hay ya cuestiones dirigidas a la presidenta o a sus consellers y conselleras para que respondan ante la Cámara. Los grupos de la oposición en el Parlament durante esta legislatura son tres, PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca, y practican el marcaje al Ejecutivo de Prohens prácticamente desde que se formó. Además de las preguntas, en la Cámara balear en dos meses se han presentado interpelaciones y proposiciones no de ley, de las que 26 son del grupo socialista.