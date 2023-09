El matadero municipal de Maó se ha quedado sin la máquina de triturado y esterilización de subproductos animales no destinados al consumo humano (los llamados sandach) que se iba a instalar este año para reducir hasta un 90 por ciento los residuos animales que se originan en el matadero y conseguir rebajar, de este modo, el coste total de la incineración en el Área de Gestión de Milá, que se sitúa en torno al euro por kilo.

La instalación de esta máquina iba a suponer para la Cooperativa Verge Monte Toro, entidad sin ánimo de lucro que desde 2004 asume la gestión del matadero de Maó, un soplo de aire fresco teniendo en cuenta la cantidad de facturas que debe por el gravoso servicio de incineración. Sin embargo, una traba burocrática ha dejado fuera al único licitador que se ha presentado al concurso público del Ayuntamiento y el procedimiento ha quedado desierto.

Falta de solvencia técnica

El procedimiento de licitación se convocó con el objeto de contratar una empresa que fabricara y pusiera en funcionamiento el equipo necesario para poder realizar la esterilización a presión de subproductos animales generados en el propio matadero municipal. El presupuesto base de licitación era de 133.057,65 euros y solo se presentó Metal·lúrgiques Clopés, SL, que aportó una oferta por valor de 109.965 euros.

El procedimiento ha quedado finalmente desierto porque la empresa no ha cumplimentado adecuadamente el requerimiento de documentación relativa a capacidad y solvencia técnica y profesional, por lo que se ha pedido una prórroga de seis meses para efectuar una nueva licitación, según informan desde la Cooperativa Verge Monte Toro.

Desde el Ayuntamiento de Maó confirman que Metal·lúrgiques Clopés, SL no pudo acreditar la solvencia técnica que se requería para formalizar el contrato y que, tras haber sido declarado desierto el concurso, no hay nada en claro. «Todo está sobre la mesa y aún no se ha decidido la hoja de ruta para tratar este tema», apunta Susana Salom, concejala de Promoción Económica.

Dificultades económicas

La Cooperativa Verge Monte Toro, que a finales del año pasado acumulaba impago por valor de más de 100.000 euros, asegura que la situación en el matadero no ha mejorado y que «sigue prácticamente igual». Logra sobrevivir gracias a la ayuda que le concedió el Ayuntamiento de Maó a finales de julio y que reconoce Joan Pons, presidente de la Cooperativa, «nos permitirá acabar el año». Pons explica, además, que el anterior equipo de gobierno del Consell reservó una parte del presupuesto para paliar las dificultades económicas del matadero que, aunque «no dejó por escrito», «no parece que se vaya a perder» con el nuevo gobierno insular.