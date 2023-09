Los centros escolares de Menorca volvieron a abrir las puertas este lunes después del largo parón veraniego, en medio de la alegría de muchos padres y de la emoción y los nervios de los más pequeños, muchos de ellos deseosos de reencontrarse con los amigos.

El curso escolar 2023-24 ha empezado en la Isla con un total de 12.946 alumnos matriculados, 10.093 en los centros públicos y 2.853 en los concertados, aunque la nueva delegada de Educación en Menorca, Alexandra Marqués, señaló que el proceso de matriculación sigue abierto y en los últimos días se están recibiendo muchas solicitudes, por lo que la cifra final será mayor.

Plazas de difícil cobertura

El curso empezó con un total de 53 plazas vacantes de docentes, según informó Marqués, quien señaló que el proceso para cubrir estos puestos con profesores interinos se abrió el pasado día 8 de septiembre, y se prevé que se vayan incorporando durante los próximos días. De hecho, durante el día de ayer se cubrieron 19 de estas plazas. En total, en Menorca el curso empieza con 1.424 docentes, que cubren el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

La nueva delegada de Educación en Menorca, Alexandra Marqués, dio los datos del nuevo curso escolar en la Isla Foto: Josep Bagur Gomila

La mayoría de las plazas que han quedado sin cubrir en este inicio del curso son de carácter técnico, y pertenecen a Secundaria y Formación Profesional. En el IES Cap de Llevant de Maó, por ejemplo, a día de ayer quedaban sin cubrir tres plazas, de las asignaturas de Tecnología, Física y Química e Inglés, así como una baja por maternidad en un ciclo de FP. «Cada año tenemos dificultades para cubrir las plazas de carácter más técnico, especialmente en los ciclos de Formación Profesional, pero también en Secundaria», asegura Jaume Bonet, director del centro. En este sentido, Bonet cree que estas dificultades se deben a que este tipo de profesionales prefieren trabajar en la empresa privada.

Desde el IES Biel Martí de Ferreries, su directora, Joana Fullana, también lamenta los problemas que se repiten cada año para cubrir las vacantes de perfil técnico. «Este año tenemos una situación extraordinaria porque ha repetido todo el profesorado y tenemos todas las plazas cubiertas, pero si ahora se nos pusiera de baja un profesor de Formación Profesional, seguramente tendríamos muchos problemas para cubrirla. El año pasado, sin ir más lejos, tuvimos una baja por paternidad de once semanas de un profesor de informática y no la pudimos cubrir», señala Fullana, quien además asegura que se trata de un problemática que se arrastra desde hace tiempo y cada año va a peor: «Es un problema muy serio y que hace tiempo que nos preocupa a los directores de la Isla, porque no encontramos matemáticos ni informáticos», enfatiza. Además, Fullana explica que los centros también tienen dificultades para cubrir las plazas de catalán y lenguas clásicas.

En el IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella también tenían ayer tres vacantes por cubrir, todas ellas del ciclo formativo de Instalaciones frigoríficas y de climatización. El director del centro, Miquel Àngel Casasnovas, también lamenta que «son plazas difíciles de cubrir, porque no hay nadie interesado en ellas».

La historia se repite en el IES Pasqual Calbó de Maó, donde han empezado el curso con cinco plazas sin cubrir de las especialidades de instalaciones electrónicas y fabricación mecánica. Su directora, María José Sanz, precisa que estas plazas se intentarán cubrir mediante un trámite de urgencia, con el objetivo de intentar captar a profesionales de fuera de la bolsa. De todos modos, desde los institutos aseguran que todavía tienen margen para cubrir las vacantes de Formación Profesional, puesto que en esta etapa educativa las clases empiezan el 22 de septiembre.

Proceso de estabilización de plazas

Además, la dificultad para cubrir ciertas plazas este año se ha agravado a causa del proceso extraordinario de estabilización de los docentes que ha llevado a cabo la Conselleria de Educación para disminuir la temporalidad. «El primer día de trabajo, el 1 de septiembre, nos faltaban 16 profesores, una cosa que no nos había pasado nunca, y no pudimos hacer la reunión habitual de bienvenida porque no tenía sentido. Esto ha sido culpa del proceso de estabilización», a firma Joana Fullana.

En cambio, los centros de Primaria no han tenido problemas para confeccionar las plantillas. «Nuestras plazas no tienen un perfil tan técnico y no solemos tener dificultades para cubrir las vacantes», apunta Amanda Camps, directora del CEIP Sa Graduada.