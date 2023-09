El uso de una plaza de parking, propiedad del Govern destinada a la flota pública de vehículos eléctricos y que fue reservada para el coche privado de la consellera de Movilidad y Territorio, Marta Vidal, se ha tratado este martes en el Parlament, a raíz de una pregunta del diputado socialista Àlex Pitaluga, que además exigía una disculpa pública.

La consellera no se ha disculpado en ningún momento y ha negado que ella se apropiara de la plaza. «Tengo múltiples responsabilidades, pero entre ellas no está la de asignar puntos de aparcamiento», ha asegurado. Sobre lo que ha podido pasar con esta plaza, Vidal ha afirmado que «se está investigando» y piensa que puede ser debido a «una cortesía mal entendida», a lo que de inmediato ha añadido una enigmática insinuación extendiendo la sombra de la duda: «Espero que sea eso porque puede ser que haya más cosa, que si la hay, no se preocupe que se sabrá», dijo la consellera, antes de haber contestado al diputado socialista de que «entiendo que estén preocupados porque cualquier cosa que levanto no sabe lo que me encuentro».

El diputado del PSOE exigió una mayor ejemplaridad en la gestión pública y exigió que situaciones así no se vuelvan a repetir. Vidal, por su parte, pidió a los socialistas «elevar la seriedad» y criticó que se dediquen a hacer «demagogia pura y dura al ver que no paramos de trabajar».