Son hoteles de interior, de lujo rural o de ciudad, de esos denominados ‘boutique’, pequeños, la mayoría no pasa de las diez habitaciones, comprados a buen precio y reformados con gusto, muchos son de diseño, y salen ahora al mercado con un precio revalorizado. En este momento se da un auge en la venta de alojamientos y ese es el perfil mayoritario de la oferta en Menorca, algunos se anuncian en plataformas inmobiliarias o están en las webs de las empresas del sector que se dedican a este segmento de alto nivel económico, pero eso es la punta del iceberg, porque la mayoría de estos propietarios prefieren la discreción, acuden en persona a las inmobiliarias de confianza para poner sus negocios en venta.

«Algunos son clientes consolidados», explica José Carrasco, director ejecutivo de la firma Villas Ses Moreres. En su día compraron fincas, muchos son extranjeros –los franceses se lanzaron con ímpetu a comprar y reformar casas–, y ahora se deshacen de esas propiedades. «Algunas grandes fincas rurales que nosotros vendimos y que se han reformado, ahora regresan a la agencia para ser vendidas», añade Carrasco, quien no hace una lectura negativa de este hecho, porque desde su experiencia asegura que «siempre ha habido muchos hoteles a la venta en Balears, los hoteleros siempre están abiertos a las oportunidades de negocio, una vez han rentabilizado estos alojamientos, pero no es porque no funcionen bien».

Con encanto. En la calle Sant Cristòfol, en pleno centro histórico de Ciutadella, está otro de los hoteles que salen a la venta. Reformado y con una piscina interior semicubierta, el establecimiento cuesta 3,1 millones de euros | Josep Bagur Gomila

Por su parte, Juan Villalonga, director comercial de Fincas Llonga’s, coincide en señalar que muchas de esas operaciones son presenciales, «mucha gente no lo quiere anunciar en web, quieren discreción», y también en que son los hoteles pequeños los que se comercializan. Según explica, «hay clientes que han comprado y esperan años para obtener permisos, se cansan, o alquilan y no ven la rentabilidad que esperaban, los números no salen, venden y se van a otro sitio». Muchos son extranjeros, «entre un 80 y un 90 por ciento», apunta.

Lo que se constata en el sector es la tipología más ofertada: los hoteles con encanto en fincas del campo menorquín o en los centros históricos son los que más se anuncian, no los grandes establecimientos de playa o ciudad, aunque también hay excepciones: en la urbanización de Cala en Porter se vende un hotel de 26 habitaciones y unos 3.000 metros cuadrados de zonas comunes por 3,4 millones; en la de Punta Prima salen al mercado un hostal y un aparthotel, cada uno por 4,5 millones de euros; y en pleno barrio de Tanques del Carme de Maó un hotel de dos estrellas, abierto todo el año, está en el mercado por dos millones de euros.

De ciudad. Un establecimiento que funciona todo el año, en el barrio Tanques del Carme de Maó, abierto en 1983 y remodelado en 1987, tiene 22 habitaciones y categoría dos estrellas. Está a la venta por 2 millones de euros | Gemma Andreu

Las Islas, a la cabeza

Actualmente un simple repaso a las webs de las principales inmobiliarias que operan en la Isla y a los portales en línea especializados permite elegir entre una nutrida oferta de hoteles, solo en el casco antiguo de Ciutadella hay tres alojamientos boutique a la venta, en las calles Sa Font, Roser y Sant Cristòfol; en Maó, uno de los primeros agroturismos que abrió en Menorca, Matxani Gran, una casona con doce suites en la zona de Sant Climent, también se vende por 6,5 millones de euros. El precio de los hoteles de diseño en el centro histórico de Ciutadella oscila entre 1.380.000 y 3.100.000 euros. En los pueblos también hay oferta, una casa villa de cinco habitaciones convertida en alojamiento turístico en Ferreries o un pequeño hotel de ocho habitaciones cerca de la costa sur en Sant Lluís.

Al menos hay una docena de edificios hoteleros que se ofertan a posibles inversores en páginas web, eso supone cerca del 11 por ciento de la oferta actual en Balears, que es de 111 unidades y se sitúa a la cabeza del ránking nacional, según un estudio hecho por el portal Idealista con su base de datos.

Esta compañía ha notado un incremento del 26,98 por ciento interanual en el número de establecimientos con licencia hotelera a la venta al finalizar agosto, hasta superar los 1.300 anuncios. En plena campaña estival las provincias de Balears, Málaga y Girona contaban con al menos un centenar de hoteles en el mercado, las islas lideraban esa lista con 111, pero ese número no incluye las operaciones presenciales ni los anuncios de agencias locales, aunque algunos edificios se repiten y tienen presencia en más de una web. El informe de Idealista constata que el mayor stock de hoteles disponibles se encuentra en las zonas costeras, principales focos turísticos de España. Las provincias con menos anuncios de establecimientos hoteleros disponibles en el portal eran La Rioja, Ourense y Bizkaia, con cinco unidades en venta en cada caso; y Álava, que solo tenía dos hoteles anunciados y en 2022 no tenía ninguno.