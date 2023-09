El Govern balear estudia la posibilidad de comprar los 53 pisos alquilados que recientemente han salido a subasta en Maó. Para ello, y según confirman fuentes oficiales, la conselleria de Vivienda que dirige la menorquina Marta Vidal analiza la situación en la que se encuentran los inmuebles ubicados entre las calles de Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó, que son objeto de una subasta judicial por vía de apremio por valor de 17.864.000 euros.

El concurso se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 9 de junio y quedó abierto el pasado 12 de septiembre a petición de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) contra una sociedad limitada con sede en Es Castell para la reclamación de deudas. La subasta sigue su curso hasta que concluya el próximo 2 de octubre, a pesar de que los 53 pisos están ocupados por arrendatarios en virtud de sus respectivos contratos de alquiler.

Tanto el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) como la Dirección General de la conselleria estudian tanto jurídica como económicamente la posibilidad de adquirir los 53 inmuebles a través del ejercicio del derecho de tanteo y retracto previsto en la Ley de Vivienda. Hasta que no obtengan respuesta de servicios jurídicos y no tengan clara la viabilidad económica de esta oportunidad no tomarán una decisión sobre el asunto, adelantan.

Tras la noticia publicada por este diario, el PSOE emplazó al Govern a comprar los 53 pisos alquilados que han salido a subasta, propuesta a la que ayer también se sumó Ara Maó.