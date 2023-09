La mayoría de los históricos del socialismo menorquín lo tienen claro. Apoyan a Pedro Sánchez y se postulan en contra de una parte de la ‘vieja guardia’ del partido, reacia a indultar a los presos políticos del Procés, para evitar a toda costa un gobierno PP-Vox que haga presidente al popular Alberto Núñez Feijóo. Afiliados y exmilitantes consultados por «Es Diari» sintonizan con el ahora presidente en funciones, quien estos días ha dejado claro que la crisis política en Cataluña «nunca tuvo que derivar en una acción judicial».

Por contra, el posicionamiento público del expresidente Felipe González y de su entonces vicepresidente en el Gobierno, Alfonso Guerra, muy críticos con la amnistía que Sánchez estaría negociando con los partidos independentistas de Cataluña, halla pocos adeptos entre sus coetáneos del PSOE Menorca. Para Felipe González, negociar un indulto es «dejarse chantajear por minorías. Es un elemento de autodestrucción y disgregación de la identidad territorial». González califica a Sánchez de «desleal» y «disidente». También lo creen así Guerra o el exsecretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo, que tras afirmar que «el PSOE no representa la izquierda que necesita España» ha sido expulsado del partido. O el exministro del Interior, José Luis Corcuera, quien el domingo fue uno más de los 40.000 manifestantes que, convocados por el PP, participaron en Madrid, junto a Aznar, Feijóo o Rajoy, en la marcha contra la amnistía.

Pero estos postulados hallan escaso predicamento entre las voces más veteranas y representativas del socialismo en Menorca. Ni entre quienes ya hace tiempo que se salieron del partido, como los exalcaldes de Maó, Arturo Bagur, y Ciutadella, Antoni Salvador, ni entre los últimos dirigentes y cargos electos del PSOE menorquín en las Cortes Generales.

Unos y otros reprochan las discrepancias públicas manifestadas por Guerra y González, a quienes se considera personajes emblemáticos pero ya «caducos», que no han sabido adaptar su discurso ni evolucionar al mismo ritmo que la sociedad. Y secundan, aunque con matices, la amnistía que haría posible el decisivo apoyo de Junts y ERC a la tercera investidura de Pedro Sánchez y evitaría el ascenso de la derecha a la Moncloa.

Solo los expresidentes del Consell, Joana Barceló y Albert Moragues eluden pronunciarse al respecto. Barceló prefiere no opinar para no aumentar la «presión», mientras que Moragues dice que ya es «prehistoria» y no le corresponde ponderar.

El actual diputado del PSOE menorquín, Pepe Mercadal Baquero, avanzó ayer que votará en contra de la investidura de Feijóo, «pues es lo que quieren las personas que nos votaron, que solo desean un gobierno progresista».

Arturo Bagur: «Para cerrar heridas, hay que convencer y no vencer»

Alcalde de Maó durante 15 años y exsenador, Arturo Bagur Mercadal (Maó, 1948) ya lleva ocho años apartado del partido, del que causó baja voluntariamente, tras 33 años de militancia, al término de las elecciones de 2015. Bagur, que pese a ello dice sentirse «todavía muy próximo» al PSOE, se muestra partidario de un gobierno de izquierdas liderado por Pedro Sánchez pero que «cierre heridas» con Cataluña. «Existe una necesidad imperiosa de reconstruir de nuevo el país, y hacerlo con una amnistía me parece una buena idea», señala Bagur, para quien «no podemos recurrir al artículo 155 cada vez que alguien se sienta incómodo con el marco constitucional. Se ha de convencer, y no vencer, para hacer de España un país donde tengan cabida todos y formar un gobierno progresista que se oponga a la deriva derechista que nos invade y dé solución a la situación de Cataluña, el País Vasco y el resto de autonomías».

Arturo Bagur reprocha a los líderes históricos del socialismo en España que no antepongan el cerrar heridas como objetivo. «La verdad es que Felipe González o Alfonso Guerra estarían mejor callados. Los viejos tenemos tendencia a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero eso es un tremendo error. Como lo es también aferrarse a la Transición como algo inamovible. Toca adaptarse al tiempo que vivimos, que exige más libertades, más federalismo, más autonomía y más modernidad e igualdad». Por eso, Bagur cree que también es mejor tener «fuera» del partido al exsecretario general del PSOE vasco, Nicolás Redondo, «porque va a todos los ambientes fachas del país a poner a parir al PSOE. Se merecía la expulsión y más. La pena es haberlo convertido así en un mártir».

Borja Carreras: «No es necesario hacer concesiones. Existen otras vías de formar gobierno»

El que fuera secretario general de la Federació Socialista de Menorca entre 1981 y 1992, Borja Carreras-Moysi, es el único histórico militante del PSOE menorquín que se pronuncia en contra de la amnistía. Afiliado desde 1977 y primer alcalde socialista de la democracia en Maó, Carreras se alinea con el parecer de quienes se oponen a indultar a los presos políticos del independentismo catalán. Su argumento es claro. «No es necesario hacer concesiones a grupos tan poco representativos, pues hay otras maneras de formar gobierno». El arquitecto que asumió la dirección general de la Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona entiende que, «si tan importante es la pacificación de Cataluña, podría haberse planteado antes de las elecciones. Hacerlo ahora, al dictado de un señor que no sabemos a quién representa (en alusión al expresident Puigdemont, acusado de sedición en España), es un error».

«Yo nunca me plegaría a ello a la hora para poder formar gobierno», dice Carreras, quien recuerda que «no es la primera vez que en el PSOE hay gente o corrientes de opinión contrarias a la dirección del partido. Es más, diría que ha sido una práctica histórica». «Todo el mundo, y más si ha tenido responsabilidad de gobierno, tiene derecho a opinar», asegura, en alusión al expresidente Felipe González y sus ministros discrepantes con la postura ‘oficial’ del sanchismo. Aún así, considera que su opinión, como antiguo dirigente y cargo público del PSOE en Menorca, «no tiene ahora más relevancia que la personal. Ya no soy un personaje público y creo que no me corresponde participar de este debate».

Antoni Salvador: «Es triste que Felipe y Guerra promulguen ‘tamayazos’ o transfuguismos»

El exalcalde de Ciutadella Antoni Salvador Caules (1951) está fuera del partido desde 2015, cuando se dijo de baja de militancia, pero se sigue considerando «un hombre de izquierdas, que defiende los gobiernos y las propuestas progresistas, vengan del PSOE, Més o Podemos». Tertuliano radiofónico desde hace décadas, Salvador se muestra «partidario» de la investidura de Pedro Sánchez y no ve problema en que sea a cambio de indultar a los presos del Procés. «Sobre todo, porque nunca he creído que hayan incurrido en delito alguno. Cuando era joven, la sedición era levantarse en armas contra el Gobierno, que no tiene nada que ver con lo que hicieron ellos, una declaración de apenas un par de minutos que en modo alguno considero que sea tan grave».

En cualquier caso, Antoni Salvador rechaza de lleno «que se planteen ‘tamayazos’ o transfuguismos para favorecerlo». En este sentido, se muestra muy crítico con Felipe González o Alfonso Guerra por proponer la abstención del PSOE para permitir un gobierno de PP y Vox. «Hay que recordar que fue Guerra quien acuñó aquello de que ‘quien se mueva no sale en la foto’ y que hemos pasado de oir de boca del PP el ‘Váyase, señor González’ de antaño al ‘Alabado sea’ Felipe de ahora. No han evolucionado al mismo ritmo del país. Hoy en día hay que afrontar la plurinacionalidad y el multilingüismo, porque contribuyen a la mejora de nuestra sociedad».

Salvador califica de «penoso» el pronunciamiento de los históricos líderes del PSOE, «que han estado peleados durante 30 años, pero que ahora se unen contra su enemigo común que es Pedro Sánchez. Obvian que así como antes existía el guerrismo, ahora existe el sanchismo. Lo más triste es que con ello estén beneficiando a la derecha».

Carme García: «¿Felipe y Guerra? Algunos están muy abuelos. Hay que garantizar la convivencia»

Cuatro años después de su fugaz paso por el Senado, Carme García Querol (Terrasa, 1963) confiesa ser ferviente seguidora de Pedro Sánchez «desde el primer día» y apuesta por reeditar, con él al frente, una coalición progresista en el Gobierno. En la misma línea, apoya que «haga lo posible por conseguir la convivencia en Cataluña y en España». Militante desde 1989, contrapone la postura dialogante de Sánchez al discurso «caduco» de Felipe González o Alfonso Guerra. «Están ya muy abuelos. Es como si todavía siguieran anclados en el siglo XX, cuando la sociedad que ellos vieron y gobernaron no es la misma de ahora. Que Guerra comente en público que la vicepresidenta va demasiado a la peluquería ya lo dice todo. ¿O es que ellos no pactaron nunca con Pujol, con lo que ahora dice ser el independentismo catalán?’».

En todo caso, García Querol pide a los partidos catalanistas que se redefinan. «En teoría, Junts y Esquerra Republicana (ERC) son antagónicos. ¿O es que Pujol habló alguna vez de independencia? Nunca, solo cuando salió de la Generalitat. Así que hay que pedirle a Junts que vuelva a ser la derecha y defienda los intereses burgueses de los catalanes. Y a Esquerra, que se resitúe en su lugar, y que cada cual defienda lo que quiera en el Parlamento catalán y español». La exconsellera y exdiputada autonómica también carga contra Nicolás Redondo Terreros, cuya expulsión del PSOE aplaude, pues «ya llevaba mucho tiempo fuera del partido. Ni militaba ni tenía feeling alguno con la dirección socialista y solo se preocupaba de hacerle la pelota a Ayuso. Su filosofía era tan contraria a la del PSOE que, la verdad, no sé lo que hacía aún dentro».

Vicenç Tur: «A nivel jurídico cuesta aceptar, pero urge una solución política y pactada»

Sucesor de Arturo Bagur en la alcaldía, Vicenç Tur Martí (Maó, 1978) es actualmente el secretario del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Barcelona), pero mantiene militancia y vínculo con el PSOE menorquín. Desde Manresa, donde reside, aboga por una «solución política y no judicializada» del conflicto catalán que mantenga a Pedro Sánchez en la presidencia y «siga rebajando el souflé» independentista. Tur, que también lideró el PSOE en Menorca, alaba a Sánchez que haya logrado «reducir» la tensión en Cataluña desde 2017 y acepta, aunque a regañadientes, la amnistía. «Es algo que a nivel jurídico me cuesta asumir. Quienes se saltaron la legalidad de manera flagrante no deberían tener una salida digna, ni tiene sentido dar tanta fuerza a formaciones nacionalistas que han perdido 600.000 votos, pero al menos así se da una respuesta política al conflicto».

Hace 13 años, recuerda, «me planteaba incluso una abstención para hacer presidente a Rajoy», pero ahora la situación es diferente. «Toda abstención a favor de Feijóo, yendo de la mano de Vox, sería un error garrafal», dice. E invita a los populares a hacer abstenerse a 4 de sus diputados para que el PSOE no dependa del apoyo de Junts. «Así que habrá investidura, y seguro que Sánchez sabrá reconducir con su inteligencia la situación en Cataluña y lograr la paz social».

En cuanto a la discrepancia de los viejos barones del partido, Tur pide un «mayor debate interno», pero desde el respeto y sin la proclama «machista» del exvicepresidente Alfonso Guerra. Aún así, no seré yo quien le demonice a él ni a Felipe. Tienen todo mi respeto por lo que hicieron, pero deberían practicar también la lealtad interna que otros ya tuvieron antes con ellos».

Gràcia Muñoz: «Es una medida excepcional que puede propiciar un mayor entendimiento»

La exconcejal y exdiputada Maria Gràcia Muñoz (Llucmajor, 1962) también defiende la investidura de Pedro Sánchez, pero con la voluntad siempre de «alcanzar un consenso o recabar la mayoría más amplia posible». Por ejemplo, sobre la amnistía a los presos políticos del Procés, «una medida excepcional, pero que está presente y que puede propiciar que nos podamos entender entre todos, que haga posible la convivencia entre todas las comunidades que formamos parte del Estado».

Muñoz, quien está afiliada al partido desde hace 23 años, aboga por cambiar el marco constitucional, «pues todo evoluciona y se puede modificar». Una opinión diametralmente opuesta a la defendida por los históricos dirigentes del partido, «que nunca debería hacer públicas sus discrepancias, y máxime cuando no tienen en cuenta todos los elementos para decidir lo mejor para la sociedad. Pedir la abstención, como hacen Guerra y Felipe, es ir en contra del partido. Los mayores siempre piensan que aquello que han vivido es mejor, pero no se dan cuenta de que el contexto actual es diferente del que ellos vivieron».