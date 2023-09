Aunque el Ministerio de Defensa del Reino Unido no ha dado explicaciones oficiales sobre el motivo de la suspensión de la exhibición de los Red Arrows en Menorca, detrás de la decisión podrían estar las presiones del Gobierno de España para impedir la exhibición que la patrulla acrobática británica tenía que realizar esta misma semana en Gibraltar y que también se ha suspendido. Según informaba el diario «Europa Sur», los ministerios españoles de Defensa y Exteriores habían trasladado su malestar al Gobierno británico por lo que se consideraba como una «provocación», puesto que la exhibición de la patrulla británica hubiera supuesto la invasión del espacio aéreo español, y mostraron su oposición a que los aviones de los Red Arrows sobrevolasen el peñón. Además, España no reconoce el espacio aéreo de Gibraltar y el ministerio de Defensa no había dado autorización a los británicos para entrar en el espacio aéreo español. La exhibición tampoco estaba programada en un buen momento, puesto que actualmente la Unión Europea y el Reino Unido están negociando la firma de un tratado internacional para regular el llamado Gibrexit, que tiene que regular la integración de Gibraltar en el espacio Schengen. De este modo, la negativa del Gobierno español a permitir la exhibición en Gibraltar se presume como el motivo que ha llevado a los británicos a suspender las dos exhibiciones programadas, convirtiendo a Menorca en un daño colateral del conflicto diplomático.

Los Red Arrows en Gibraltar

Los Red Arrows visitaron Gibraltar por última vez en 2009, en una exhibición que despertó una gran expectación y congregó a miles de personas, pero que no gustó a las autoridades españolas, que desaprobaron el hecho de que el cielo del peñón quedase teñido con los colores de la bandera británica.

En aquella ocasión, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero no dio autorización a la RAF para entrar en el espacio aéreo español, lo que no impidió que la exhibición británica se llevara a cabo.