Los partidos políticos y agrupaciones ALE, Més per Menorca, Més per Mallorca, Gent per Formentera, Esquerra Republicana, EH Bai, Partitu di Nazione Corsa, Siciliani Liberi y Femu a Corsica, han firmado en Menorca una declaración por la defensa del derecho de acceso a la vivienda en las islas europeas.

Según informa Més per Menorca en un comunicado, la declaración de los partidos integrantes de la Alianza Libre Europea (ALE) afirma que el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todas las personas, independientemente de su lugar de residencia. Los signatarios reconocen que la insularidad presenta desafíos específicos para el acceso a la vivienda, como el aumento de los precios , la escasez de oferta y la especulación inmobiliaria.

Con la declaración, se comprometen a trabajar juntos para garantizar el acceso a la vivienda a las regiones insulares europeas y reclaman medidas como la creación de una Agencia de las Islas Europeas para abordar la urgente necesidad de limitar la compra de viviendas en las islas por parte de no residentes. La declaración insta al Gobierno español, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023, a crear de forma inmediata ese organismo, que también se encargaría de impulsar iniciativas como impuestos específicos sobre la compra de vivienda en islas o cuotas de residencial. Los firmantes también se comprometen a impulsar políticas públicas de vivienda basadas en el urbanismo sostenible y reclaman el reconocimiento específico de la insularidad como un rasgo diferencial en los Tratados de la Unión Europea.