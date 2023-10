El puerto de Maó acabó el sábado su temporada de parquímetros para las plazas azules y naranjas. No obstante, los aparatos no se cubrieron hasta este miércoles mismo, lo que provocó que durante un par de días se produjera una cierta confusión entre algunos usuarios que iban a abonar la tarifa correspondiente, a pesar de que en principio ya no correspondía que lo hicieran.