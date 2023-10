Maó acogió este viernes una nueva edición de la Jornada Inmobiliaria de Menorca, un acto organizado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad de Balears y la Asociación Apibaleares que dejó algunas voces críticas con el nuevo decreto ley de medidas acceso a la vivienda del Govern. Una de esas voces fue la de la directora gerente de la inmobiliaria Casas en Menorca, Isabel Petrus, encargada de la primera de las ponencias, quien aseguró que las medidas aprobadas «no van a aportar soluciones efectivas al terrible problema de acceso a la vivienda que están sufriendo las personas con trabajo estable».

Petrus agradeció el esfuerzo de la Conselleria de Vivienda por tomar medidas al respecto, pero entendió que no va a suponer un afloramiento importante de viviendas en el mercado básicamente porque considera que «no incentiva a los promotores». Tras haber analizado el texto, esta voz autorizada en el sector inmobiliario insular subrayó el escaso margen que las viviendas a precio limitado deja a promotores e inversores: «Vienen reclamando una rentabilidad del seis por ciento y tal y como está redactado el decreto no puedes cobrar más de un 4,5 por ciento y debes hacerte cargo del IBI, la comunidad, los impuestos... A los inversores les queda menos que si compraran Letras del Tesoro, que son seguras».

«Veo muy difícil que los promotores quieran construir con este decreto porque los márgenes son muy bajos», insistió, antes de entender que sí que servirá para regularizar situaciones existentes, como pisos divididos que no pueden tener contadores separados porque hasta ahora no lo permitía la normativa. «El papel lo aguanta todo, pero no salen los números», subrayó ante una treintena de colegas de profesión.

Otro de los problemas que detecta es que no se soluciona un gran freno a la compra de casas, al margen de la escasez de oferta, los grandes ahorros que los bancos demandan para hacer frente a la entrada de las viviendas. «A los profesionales poco trabajo nos va a hacer», aseguró. El sector, afirma, deberá seguir subsistiendo gracias a la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros y nacionales que llegan de fuera de la Isla.

Momento de la inauguración de la Jornada Inmobiliaria de Menorca, celebrada en Maó. Gemma Andreu