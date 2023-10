El Ayuntamiento de Ciutadella estudia aparcar el anteproyecto de reforma y ampliación del geriátrico municipal, al no tener comprometida la aportación del Govern para la redacción de la propuesta definitiva. Así que se servirá de los 300.000 euros que ya había reservado y de la asignación de 150.000 euros del Consell insular para «solucionar a corto plazo la problemática» creada por la falta de plazas geriátricas en la ciudad y mejorar las comodidades a los actuales 61 residentes en el centro «y a los que podamos dar cabida ahora».

La concejal Àngels Torres cree que no puede esperarse a lograr la financiación del Govern, que la exalcaldesa Joana Gomila ahora reclama en el Parlament y que daban por segura. «El anterior gobierno municipal realmente no la dejó atada», explica, por lo que «urge hacer algo ya. La prioridad es empezar a arreglar el geriátrico, aunque sea por fases. Seguro que no nos da para crear las 26 plazas previstas, pero todas las que podamos añadir, bienvenidas serán».

La petición del PSOE para que «se replantee» la inversión prevista, más de 8 millones de euros, es compartida por la edil popular. «Es evidente que no vale la pena invertir tanto dinero para crear solo 26 plazas nuevas», dice Torres, que da por supuesto que «en un futuro habrá que promover la construcción de un nuevo geriátrico en los terrenos previstos, en la zona de Santa Rita. Es algo incuestionable, pero mientras no podemos desatender a los residentes. Tanto ellos como sus familias no quieren moverse de la actual residencia, la consideran su casa, y hay que mejorarla».

«Por eficiencia, no pueden invertirse más de 8 millones en crear 26 nuevas plazas cuando en Maó el Govern está construyendo un nuevo geriátrico de 120 camas por 10 millones», razona la consellera socialista Bárbara Torrent. «Con ese dinero, ¿no tiene más sentido edificar también en Ciutadella un centro de nueva planta, como los que se impulsan ya en Maó, Es Castell y Es Migjorn?».

En ese caso, las instalaciones del actual geriátrico, que la Clínica Menorca dejó libres a principios de año, «podrían destinarse a otros usos», igualmente sociales. El PSOE propone, en este sentido, «crear espacios compartidos para que los mayores que viven solos puedan tener así un lugar en el que socializar».