El porcentaje de alumnado extranjero en Menorca se situó, en el curso 2022-2023, en el 9,8 por ciento, casi un punto más que la cifra del curso anterior, cuando alcanzó el 9 por ciento. En el curso 2020-2021 la cifra fue del 8,3 por ciento, y en el 2019-2020 del 7,9 por ciento.

De este modo, los datos del «Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2023», publicado recientemente por la UIB de la mano del Govern y la Fundació Guillem Cifre de Caixa Colonya, certifican la tendencia al alza de los alumnos matriculados en los centros de la Isla que no poseen la nacionalidad española, aunque no se llegan a alcanzar los niveles del curso 2010-2011, cuando todavía no se hacían sentir en toda su plenitud los estragos de la crisis financiera del 2008 y el porcentaje de alumnos extranjeros en Menorca llegaba al 16,04 por ciento, reflejando todavía la bonanza económica del período anterior. Posteriormente, y siguiendo los movimientos de población provocados por la crisis, el porcentaje fue descendiendo y desde hace unos años ha vuelto a cambiar la tendencia y la cifra va en aumento.

El porcentaje de alumnado extranjero en Menorca se sitúa muy por debajo de la media autonómica, que es del 17,6 por ciento, y también es el más bajo en comparación con el resto de Islas: en Mallorca es del 17,5 por ciento y en Eivissa y Formentera del 23,2 por ciento, más del doble que en Menorca. El porcentaje de la Isla también está por debajo de la media estatal, que se sitúa en el 11,4 por ciento.