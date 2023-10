La sobrepoblación de gatos desborda a las protectoras de animales de Maó y Ciutadella de manera más intensa desde hace un par de meses. Especialmente en el centro de Maó, el equipo de voluntarios ha detectado un parón de adopciones de felinos que se suma a la entrada masiva de gatos por la renuncia de sus propietarios. «A día de hoy hay muchos, una cantidad como no se veía hace años», advierten. De los 20 que suelen tener en el centro de acogida han pasado a tener, en los dos últimos meses, unos 30. Son felinos que han tenido un hogar, que disfrutan con la presencia humana pero que nadie reclama. «A diferencia de otros años en estas épocas, apenas nadie se está interesando en adoptar un gato», lamentan.

No relacionan esta situación con la entrada en vigor de la nueva ley de bienestar animal, sino con la tendencia generalizada a rechazar a los felinos adultos. «Durante el verano hemos tenido muchos gatitos que han sido adoptados, pero la gente se olvida de los adultos», explican desde la protectora de Maó, y añaden que «son perfectamente adoptables, mimosos y cariñosos». Por eso hacen un llamamiento a todas las personas que se están planteando adoptar un gato a hacerlo «cuanto antes» y a difundir esta problemática para crear conciencia entre la población y generar más oportunidades para los peludos. «No es lo mismo, ni de lejos, estar en un centro que estar en un hogar», reconocen.

Captura, esterilización y retorno

Más notable es el volumen de gatos en la protectora de animales de Ciutadella, donde en el refugio que gestionan desde hace más de dos décadas hay unos 50 gatos. «No hay que entender el refugio como un lugar bucólico. Es un recinto cerrado con muchos gatos, algunos de ellos con enfermedades crónicas, y no hay más capacidad», advierten. Denuncian, además, que varios propietarios de hortales o fincas han permitido la proliferación de gatos semisalvajes y de colonias felinas que ahora, con la nueva ley, deben pasar a ser comunitarios o de particulares. «Tienen que dar el aviso cuando detectan uno para aplicar el método CER de Captura, Esterilización y Retorno, no cuando hay 20. No se instalan de la noche a la mañana. Son colonias que se han creado porque los gatos se afincan y proliferan sin control», advierten.