La consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, aseguró en el pleno del Consell de este lunes que la máxima institución insular se personará en todos los procedimientos judiciales contra el Plan Territorial Insular, «por responsabilidad y para defender el interés de todos los menorquines», aunque no descartó la posibilidad de llegar a «acuerdos extrajudiciales con los demandantes si son favorables a los intereses de la institución». Además, la consellera afirmó que este proceder es una recomendación realizada por los técnicos del Consell.

Las afirmaciones de Torrent eran la respuesta a una propuesta de acuerdo de Més per Menorca, en la que se instaba al Consell a personarse en todos los procedimientos iniciados contra el PTI, así como a defender judicialmente la integridad de la norma. La propuesta también pedía al Consell no acatar las pretensiones de los demandantes si no es por sentencia firme.

Respuesta de la oposición

Ante las afirmaciones de Torrent, el conseller de Més, Josep Juaneda, recordó al equipo de gobierno la obligación del Consell de defender sus actos y les pidió que «hagan propuestas para ser debatidas, y no se escondan tras los procesos judiciales para hacer política».

Por su parte, el socialista Eduardo Robsy señaló que «nos queda claro que se personarán, pero a partir de ahí nada más. Ha planteado abiertamente la posibilidad de transaccionar en un contencioso-administrativo, y llegar a un acuerdo de modificación del PTI de manera extrajudicial no tiene mucho sentido». El socialista insistió en que, en todo caso, «la modificación del PTI se tendría que hacer mediante el procedimiento establecido y no aprovechando la excusa de que hay un juez por el medio».