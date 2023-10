El doctor Anton Soler será el encargado de moderar este miércoles una mesa redonda, en formato presencial y online, sobre la crisis climática organizada por la Academia de Ciencias Médicas de la Salud de Catalunya y Balears. El ponente principal de este evento será el doctor Josep Santacreu, autor del libro «Planta’t», que expondrá los datos científicos que avalan la magnitud de los efectos del cambio climático sobre la salud.

A partir de las 19 horas de este miércoles, los interesados en seguir la mesa redonda a través de internet pueden conectarse al evento programado a través de este enlace. Junto a Josep Santacreu se expondrán los testimonios de cuatro jóvenes activistas, como son Adriana Ferrer, de Plant for the Planet, Maria Ferrer, de Earth Uprising, Pau Sala, de Crits per la Terra, y Felip Martínez, de Rebellion or Extinction

Anton Soler se pregunta «hasta cuándo la humanidad podrá soportar este incremento permanente de temperatura». «¿Será 2024 un año más cálido que el actual? Prácticamente cada año la temperatura global es superior a la del año anterior», constata. Por este motivo, concluye, tras recordar las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, diciendo que la humanidad «ha abierto las puertas del infierno».

ENLACE | Siga aquí la conferencia este miércoles a las 19 horas

La actividad también se puede seguir de forma presencial en la sede de la Academia de Ciencias Médicas de Catalunya y Balears, ubicada en el Carrer Major de Can Caralleu 1-7 de Sarrià, en Barcelona. Una actividad auspiciada por la Sociedad de Salud Medioambiental de la propia Academia.