Aumenta la crisis en Vox. La portavoz parlamentaria Idoia Ribas ha cesado como portavoz adjunto en el Parlament al menorquín Francisco Cardona. El motivo es que fue uno de los diputados díscolos, que se planteó este martes apoyar el techo de gasto del Govern, que finalmente no se pudo aprobar y deja en el aire los presupuestos de 2024 de la Comunidad y abre una crisis entre PP y Vox, justo cuando se acaba de cumplir los 100 días del nuevo Govern.

El cese de Cardona se ha sido registrado este miércoles por la mañana en el Parlament. En su lugar, Vox ha nombrado com portavoz adjunto del grupo parlamentario a Sergio Rodríguez.

Este pasado lunes, Vox se desmarcó del PP y decidió no aprobar el techo de gasto de la CAIB, con el que se elaboran los presupuesto, ya que los populares no votaron a favor de su proposición no de ley para que, a partir del próximo curso, pudiera elegirse lengua –catalán o castellano– en el primer ciclo de Primaria y, luego, de manera progresiva extenderla el resto de la etapa escolar.