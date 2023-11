Air Nostrum ha cancelado el primer vuelo de la mañana a Madrid, que debía salir a las 7 horas, lo que ha afectado a más de cien pasajeros, que se han quedado en tierra sin alternativas. Después de más de dos horas de espera sin información, personal de la compañía ha explicado que no se dispone de un avión para el embarque de los pasajeros, en unos días en que todas las plazas están vendidas. Los pasajeros han mostrado su enfado al ser víctimas del 'efecto ratonera', que les impide volver a la capital y sin una previsión de cuándo podrán hacerlo. Finalmente, la compañía ha anunciado a los afectados que dispondrá de un avión extra para realizar el viaje a la 1 del mediodía.

La cancelación es consecuencia de la que también se produjo en el último vuelo de este jueves por la noche por causas meteorológicas, el que tiene la salida de Madrid a las 20.15 y que pernocta en la Isla para cubrir el primer enlace del día siguiente.

Por eso los pasajeros critican que la compañía no les avisara de la cancelación de esta mañana para evitar que se personaran en el aeropuerto a las 6 de la mañana, cuando ya se sabía que el vuelo no se llevaría a cabo. Según han explicado representantes de la compañía, cometieron un error porque comunicaron la cancelación a los pasajeros del primer vuelo del jueves y no a los que tenían que volar esta mañana.