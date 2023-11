Maite de Medrano y su partido Vox guardaron este lunes silencio después de que la consellera lanzara en la tarde-noche del domingo, a través de las redes sociales, un torpedo a la línea de flotación del pacto con el PP que estalló contra el presidente, Adolfo Vilafranca, en plena feria turística de Londres. La consellera utilizó su perfil personal en redes sociales, pero también el de Vox, para acusar a Vilafranca de bloquear el cese de su director insular, Ricardo Galí, –lo había intentado ya antes–, aunque este lunes ya no quedaba ni rastro del texto en el canal de comunicación del partido.

La andanada se produjo después de que en la reunión celebrada el viernes pasado entre afiliados y los dirigentes baleares, Fulgencio Coll y Patricia de las Heras –Sergio Rodríguez, secretario general, no asistió–, no se eligiera ningún nuevo coordinador (o coordinadora) como cabeza de Vox en Menorca, muy al contrario, Coll y De las Heras se habrían mostrado conciliadores con el ya ex coordinador insular Xisco Cardona y eso no debió sentar bien a Maite de Medrano, que aprovechó el fin de semana para ventilar en internet su particular batalla para destituir al director insular que le impuso el partido. En su lugar tiene elegida a una candidata para el cargo más afín, comentan fuentes solventes, al sector de Jorge Campos, el más duro con el PP.

Tensiones

Por otro lado, la extensión telefónica de Ricardo Galí en el Consell está muda, el alto cargo que tomó posesión el 1 de agosto está de baja laboral desde la semana pasada. Galí declinó este lunes hacer declaraciones, aunque sí mostró la «sorpresa» que le causó conocer las publicaciones de Maite de Medrano en redes por la noticia que avanzó el digital de «Es Diari» en la noche del domingo. Fuentes próximas al todavía director insular afirman que está «a la espera de acontecimientos» y «evaluando la situación».

Lo cierto es que Ricardo Galí fue propuesto por el partido y Maite de Medrano aceptó, pero solo al principio; de hecho este diario ha podido saber que ambos no se han reunido desde finales de agosto y que la iniciativa del director insular para llevar adelante los asuntos del departamento se ha visto en muchas ocasiones frenada por la propia consellera, que este lunes no contestó a los repetidos intentos de contactar con ella y recabar su versión de los hechos.

La relación entre ambos altos cargos de Vox se ha ido tensando en estos pocos meses de mandato, en paralelo a los comentarios insistentes sobre la inactividad del departamento de Vivienda y Agenda Urbana que dirige De Medrano.

Esta no ha sido la primera vez que De Medrano realiza la petición de destituir a Galí, por lo que al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, no le pudo sorprender esa solicitud. Al parecer los sucesivos intentos de la consellera de prescindir del director insular se habrían visto frenados por el partido mientras este era coordinado por Xisco Cardona. Una vez se produce la ruptura interna y la marcha de Cardona, la consellera ha visto la vía libre para destituir a Ricardo Galí y ha decidido airearlo en las redes. Hasta qué punto De Medrano está apoyada por la cúpula de Vox y si la consellera puede poner en riesgo el acuerdo alcanzado con el PP para gobernar el Consell es una incógnita. La crisis abierta por su interés en destituir a Galí solo ha escrito el primer capítulo.