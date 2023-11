La presidenta de Vox en Balears, Patricia de las Heras, restó este miércoles importancia a los acontecimientos que vive su partido en Menorca, admitió dos bajas aunque, preguntada por las dimisiones de la número dos, Pilar de Vicente, y en las últimas horas de Santiago Barber López, quien fue número cinco en la lista al Congreso, declaró que «no puedo afirmar que sean ellos», pese a que como máxima dirigente recibe comunicación de las altas y bajas de la militancia y además, conocía de sobra el malestar que existía en Vox con la actitud y forma de actuar de Maite de Medrano, ya que se lo pusieron por escrito en un documento interno.

En ese informe, al que ha tenido acceso «Es Diari», se mencionan las malas experiencias de afiliados y simpatizantes con De Medrano, y se la señala por hacer dejadez de sus funciones como cargo orgánico del partido, por su escasa colaboración en las campañas y por saltarse la jerarquía y desautorizar directrices recibidas. Pero lo peor, en ese informe que la vicecoordinadora Pilar de Vicente, ya dimitida, remitió a la presidenta balear Patricia de las Heras -unos días antes del encuentro celebrado en la sede de Maó el pasado día 3–, es la frase que resume lo que sienten los afiliados: «somos muchos los menorquines afines a Vox que sentimos bochorno de que una persona como Maite represente al partido».

De las Heras sin embargo, preguntada por la crisis que se vive en Menorca, optó por tomar distancia con los enfrentamientos y la división en Vox Menorca desde que Xisco Cardona dejó de ser coordinador general y enmarcó estas renuncias en «las desavenencias» que hay «en todos los partidos». La presidenta balear añadió que esas bajas no tienen «mayor repercusión en la estructura» de Vox, y tampoco aclaró si apoya o no la actuación de la consellera De Medrano al exponer sus diferencias con el director insular en las redes sociales.

Calificó lo sucedido en la Conselleria de Vivienda de «algo particular y puntual» entre la consellera y el director Ricardo Galí, cuyo cese pidió públicamente al presidente Adolfo Vilafranca a través de las redes sociales, unos hechos que la presidenta de Vox de nuevo afirma desconocer. «No me consta que haya problemas en el área de Vivienda», aseguró.

En cuanto a la designación de un nuevo coordinador insular, algo que todavía no se ha producido, De las Heras señaló que «estamos esperando a que los afiliados hagan su propuesta, queremos tener en cuenta su opinión» y anunció que habrá un nuevo encuentro con las bases cuando estas presenten a ese candidato de consenso. Según ha podido saber este diario ese nuevo líder será uno de los actuales coordinadores locales, pero no Maite de Medrano, que es coordinadora de Ciutadella, ya que no cuenta con el apoyo de los afiliados, como se comprobó en el encuentro celebrado en Maó y se recoge en la carta que la ya ex vicecoordinadora envió a la presidenta de Vox en Balears. Un mensaje que también recibió el vicepresidente Fulgencio Coll.

Sobre los informes que el propio partido ha realizado sobre el trabajo de Maite De Medrano en el Consell y el Ayuntamiento de Ciutadella, la presidenta balear de Vox indicó que el área de Acción de Gobierno, dedicada a hacer el seguimiento de la actividad de los cargos públicos del partido, se ha fijado en la actividad de De Medrano «como lo hace con cualquier otro cargo». Patricia de las Heras añadió que el «éxito total de Vox en Menorca tenemos que mantenerlo, que no se pierda todo lo conseguido», en un intento de mirar a otro lado y recomponer el ánimo de las bases, pero lo cierto es que era conocedora del descontento y de los comentarios en torno a la inactividad de De Medrano, que según el escrito que le remitió la número dos, no respondía a los mensajes de los afiliados ni cumplía sus funciones, «en la línea de lo que ha venido haciendo desde el mes de mayo». De Medrano ha atribuido muchas de sus ausencias a problemas de salud, pero los simpatizantes veían en sus redes sociales que se mantenía activa, e incluso participando en actos fuera de la Isla.