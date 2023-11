En principio los 4 millones que se reservan para la ley de Reserva de la Biosfera deberían ser una financiación extra, pero esta cuestión no queda clara en el proyecto de presupuestos para 2024 que este jueves anunció el Govern.

La Ley 3/2023 de Reserva de Biosfera de Menorca contempla un mecanismo de financiación y una cantidad inicial de 5 millones de euros, de los cuales 3,75 procederán del Govern, pero no especifica de dónde saldrán esos recursos. Este jueves, el Consell de Govern aprobó el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024 y preasignó fondos de la ecotasa, en concreto 4 millones de euros, para pagar lo previsto en la ley.

La portavoz de la oposición del PSOE en el Consell, Susana Mora, valora el anuncio del Govern. «Nos parece positiva la cifra si es una sobrefinanciación, pero no si después va en detrimento de los fondos que recibe Menorca anualmente del impuesto turístico», señaló. Lo habitual es que la Isla perciba entre un 12 y un 14 por ciento de lo recaudado para los proyectos medioambientales, sostenibles o de competitividad turística, algo más del 10 por ciento que suele recibir por criterio de población en las inversiones. Mora advierte de que esa cantidad no puede ser «una mordida a lo que nos toca» por la ecotasa. Precisamente este jueves la Comisión de Turismo del Parlament aprobó una Proposición No de Ley del PP en la que se reclama que la recaudación del impuesto sobre las estancias turísticas se destine a mejorar la competitividad del sector.