Més per Menorca ha aprovechado este lunes la Junta de Portavoces del Consell para pedir explicaciones al presidente, Adolfo Vilafranca, por la crisis que atraviesa el departamento de Vivienda, dirigido por la consellera de Vox Maite de Medrano, que ha desembocado en el cese de su director insular y el nombramiento de un sustituto del Partido Popular.

Josep Juaneda lamenta que las explicaciones ofrecidas por el presidente «han sido insuficientes» y lamenta que haya «desaprovechado una oportunidad para demostrar transparencia y respeto hacia la oposición». El portavoz de Més per Menorca denuncia, asimismo, que el área de Vivienda está «dormida y completamente paralizada» por la falta de gestión de Vox.

El pasado 8 de noviembre, Juaneda pidió una reunión urgente al presidente Vilfranca para conocer de primera mano el alcance de la nueva crisis abierta en el gobierno insular, pero no ha obtenido respuesta. «El PP no está acostumbrado a dialogar y no sabe lo que significa establecer puentes con la oposición», lamenta el conseller de Més per Menorca.