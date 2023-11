Desde el PSOE de Es Migjorn acusan al equipo de gobierno de no querer cambiar la hora de los plenos y las comisiones para facilitar la asistencia de los concejales de su partido. «A las 18 horas la gente trabaja, por eso pedimos hacer las comisiones y los plenos más tarde. A lo mejor la alcaldesa no tiene nada que hacer a esa hora, pero nosotros no podemos organizarnos mejor», lamenta la socialista Pilar Pons. Además, asegura que ellos realizan su trabajo de oposición y que siempre asiste, como mínimo, una persona del PSOE a las comisiones y todas las que pueden a los plenos.