El centro de salud Verge del Toro ha incrementado el número de citas los días que se pasa consulta por las tardes (martes, miércoles y jueves) para reajustar agendas y mejorar el proceso de adaptación derivado del cambio en la plantilla que ha supuesto la marcha de la doctora Margarita Rodríguez-Loeches. La médico de familia fue nombrada el pasado día 4 como nueva directora de Atención Primaria en el Área de Salud de Menorca. Eso, unido al festivo de Todos los Santos, habría generado demoras en la concesión de citas tanto presenciales como telefónicas de hasta ocho días, según las quejas transmitidas por algunos usuarios.

Salud aclara no obstante que es una circunstancia puntual y que no se da ninguna situación clínica que genere un pico de demanda, ya que no hay más casos de gripe o covid-19 en estos momentos. Además informa de que todas las consultas están cubiertas, incluida la vacante que dejó la doctora Rodríguez-Loeches. El ‘Verge del Toro’ cuenta con seis médicos de familia y su cupo es de una media de 1.750 tarjetas sanitarias por médico. La consellera de Salud anunció en el Parlament un aumento del presupuesto para la mejora de la red balear de Atención Primaria del 9 por ciento, alcanzando 620,8 millones en 2024.