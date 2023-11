El conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la alcaldesa de Ciutadella, Juana Mari Pons, han reconocido este jueves el papel del comercio tradicional con la entrega de los distintivos de 'Emblemáticos Balears' a los 14 establecimientos de Ciutadella adheridos al proyecto del Instituto de Innovación Empresarial de Baleares (IDI) y de la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio.

El Ayuntamiento de Ciutadella ha identificado los comercios del municipio que cumplían los requisitos para ser emblemáticos. Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida) y con patrimonio (con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial). Los establecimientos que cumplen estas tres categorías son denominados emblemáticos.

Los comercios adheridos de Ciutadella son Avarca Pons, Can na Fayas, Ca na Riera, Can sa Pollaca, Calçats Torres, Can Llufriu, Cas Celler, Cicles Caymaris, Coll 1925, Forn Can Diego, Foto Studi Hernando, Gelats Torres, Joieria Carles y Pastelería El Diamante.

Ya son un total de 49 en Menorca

Desde el Govern han destacado que 'Emblemáticos Balears' es un proyecto vivo que permite la incorporación de más comercios a medida que cumplan los requisitos. Menorca cuenta actualmente con 49 comercios emblemáticos, cinco de ellos en Alaior, 14 en Ciutadella, uno en Es Mercadal, 11 en Ferreries y 18 en Maó.

ENLACE | Consulte aquí los establecimientos adheridos

En acto, que ha tenido lugar en el Salón Gótico del Ayuntamiento de Ciutadella,el conseller ha afirmado que el objetivo de 'Emblemáticos Balears' es fomentar e impulsar la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de «los pequeños establecimientos comerciales de toda la vida, aquellos pequeños comercios con historia, las tiendas arraigadas en nuestros barrios y pueblos».

Por su parte, la alcaldesa ha expresado que Ciutadella, con el paso de los años, ha visto crecer su tejido comercial. «Los emprendedores del municipio han querido aprovechar las nuevas perspectivas de comercio, pero, también han sabido preservar con coraje y firmeza los establecimientos históricos, las tiendas de proximidad, que son el testimonio de nuestro pasado y son, hoy por hoy, un valioso patrimonio que tenemos que proteger y defender», ha manifestado.