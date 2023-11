Además de circular con un justificante o copia de la solicitud de cita de ITV realizada antes de que les caducara la revisión anual, por si se la requiere la policía, son muchas las preguntas que se plantean los conductores afectados por este colapso del servicio. La más recurrente se refiere a la cobertura, o no, del seguro en caso de accidente si no se ha pasado la inspección.

La Asociación de Mediadores de Seguros de Menorca de PIME señala que no tiene, por ahora, conocimiento de ningún caso de accidente en el que se haya denegado la cobertura por los problemas para pasar la ITV pero, esto no quiere decir que no pueda ocurrir. Al fin y al cabo las aseguradoras ofrecen cobertura pero los conductores deben tener los vehículos en buenas condiciones, y la inspección es fundamental para detectar fallos que pueden causar accidentes en la carretera.

La presidenta de la asociación, Marga Pons, señala que los tomadores de los seguros deben leerse cuidadosamente los contratos, ya que en estos se recogen las condiciones que cada compañía estipula para prestar la cobertura. Hay empresas aseguradoras que no la vinculan al hecho de contar con la ITV superada, pero otras sí; la asociación no puede dar una respuesta que incluya a todas las compañías de seguros.

Pedir la respuesta por escrito

«Las condiciones particulares del contrato las emite cada compañía, yo aconsejo que se consulte si se requiere o no la ITV y que te contesten por escrito», afirma. Añade que, en contacto con las corredurías de seguros, la mayoría se hace cargo del problema actual en Menorca; algunas han consultado a sus centrales para saber cómo actuar y recuerdan que, aunque no haya una cláusula específica sobre la ITV, la solicitud de revisión en la estación debe constar -se demuestra que el retraso es por causas ajenas al asegurado-, y que el coche tiene que pasar sus revisiones mecánicas y estar en buen estado, algo que el peritaje se encarga de demostrar.

«El contrato es lo que prevalece», insiste Pons, por eso «como asociación recomendamos pedirlo todo por escrito».

Al mismo tiempo la presidenta de los mediadores de seguros lamenta que no se ponga solución al problema de la ITV en Menorca, «es una obligación que nos imponen, alguien tiene que hacerse responsable, no las compañías de seguros, se pueden negar a dar una cobertura y no por ello ser una mala compañía, son sus condiciones».