El equipo de gobierno del Partido Popular afrontó este lunes su primer pleno en el Consell en minoría, y quedó claro que, si las cosas no cambian, van a tener que sudar para sacar adelante sus propuestas, empezando por el presupuesto para el 2024, puesto que no van a poder dar por descontado el apoyo de Vox, su socio de gobierno durante los primeros cuatro meses de legislatura.En un momento del pleno el presidente Adolfo Vilafranca no llegó a descartar la prórroga de las cuentas de 2023 «si es lo que nos toca».

Y es que la salida de Vox del equipo de gobierno de la primera institución insular, tras el cese por parte del presidente Adolfo Vilafranca de Maite de Medrano como consellera de Vivienda y Agenda Urbana, se plasmó este lunes en numerosas votaciones del pleno, en las cuales De Medrano votó en sentido contrario al PP. De esta manera, la ahora consellera de Vox en la oposición dejó claro que no va a poner las cosas fáciles a sus exsocios, y los populares tomaron buena nota que con el nuevo equilibrio de fuerzas en el Consell, van a tener que negociar a fondo con todos los partidos políticos presentes en la institución. Votaciones El nuevo panorama en el Consell empezó a quedar claro en la primera votación, en la cual se tenían que ratificar tres decretos de presidencia para designar a diversos representantes en distintos organismos, y que contó con el voto en contra de Vox. El punto se pudo aprobar gracias a la abstención de PSOE y Més per Menorca. Noticias relacionadas La consellera de Vox clama contra la «religión» del cambio climático y alerta de la vacuna covid Más noticias relacionadas De Medrano también votó en contra de una propuesta de modificación del presupuesto presentada por los populares para añadir un millón de euros para los mataderos de la Isla y para la Escuela de Adultos, y que se aprobó con el voto favorable del PSOE y la abstención de Més. Asimismo, la consellera de Vox votó en contra de la propuesta presentada por el conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación Local, Simón Gornés, para convalidar los turnos del personal de los parques del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Menorca y aprobar el cómputo de horas extras, así como la incorporación de 22 bomberos. En este caso, la propuesta de los populares contó con el voto favorable de todos los grupos políticos, excepto Vox. Más curiosa todavía fue la situación que se vivió en la votación de otro punto del orden del día en el cual el equipo de gobierno presentaba la propuesta de nombramiento de los representantes del Consell en diversos organismos e instituciones. En este punto, los socialistas y los ecosoberanistas mostraron su sorpresa y disconformidad con el hecho de que De Medrano todavía figurara como suplente en la Comisión Técnica Interinsular y en la Comisión General de Consells Insulars, a lo que el presidente Vilafranca respondió que se trataba de una cuestión técnica y necesaria para que los organismos pudieran empezar a funcionar hasta que los últimos cambios en el equipo de gobierno se publiquen en el BOIB y se pueda llevar al próximo pleno la composición definitiva de dichos organismos. A pesar de su disconformidad con este punto, PSOE y Més se abstuvieron, lo que permitió aprobar la popuesta a pesar del voto contrario de Vox, lo que impulsó a Vilafranca a agradecer el «sentido institucional» de los partidos de izquierdas. También fue llamativa la actitud de De Medrano en la votación de una propuesta de acuerdo presentada por Més per Menorca referente a la mejora de la gestión del ciclo del agua. En este caso, todos los partidos votaron a favor de los tres primeros puntos de la propuesta de los ecosoberanistas, en los que se instaba al Govern a realizar un estudio de las alternativas para mejorar el suministro de agua en la Isla, pero los populares no votaron a favor del resto de puntos del texto en los que se pedían una serie de acciones concretas. En un primer momento, Vox se abstuvo en la votación de estos puntos, por lo que se registró un empate entre los votos del equipo de gobierno y los grupos de izquierdas y fue necesaria una segunda votación para desempatar, en la cual De Medrano cambio el sentido de su voto sin dar explicaciones y también votó en contra.