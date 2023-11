Avui el president @dolfoVilafranca m’ha acusat de no «saber estar» en la meva funció com a conseller a l’oposició.



Valorau voltros mateixos qui és que no «sap estar» en la seva funció de president del @ConsellMenorca



Demanam #respecte cap a la nostra tasca a l’oposició https://t.co/z7QWYG3ZdE