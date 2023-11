El equipo de gobierno del Consell ultima los presupuestos del próximo año, a la espera de saber qué ingresos recibirá del Estado, pero sin saber si podrá aprobarlos en el pleno. En respuesta a una interpelación del PSOE sobre la ruptura del pacto Vox, el presidente Adolfo Vilafranca admitió la posibilidad de tener que prorrogar las últimas cuentas del tripartito de izquierdas: «No es lo que queremos, pero si tenemos que prorrogarlos nos resignarenos», explicó.

El presidente aseguró que mantiene una «buena relación personal» con la consellera de Vox, Maite de Medrano, tras la ruptura del pacto, si bien tendió la mano al resto de grupos, PSOE y Més per Menorca, para llegar a acuerdos en las votaciones. Susana Mora ya le advirtió: «No aceptaremos juegos malabares ni trilerismo, no vale aprobar el presupuesto con el PSOE y después cambiar el Plan Territorial con Vox».

«Usted no sabe dónde está»

Uno de los momentos de mayor tensión del pleno se vivió cuando Susana Mora dijo que Vilafranca «no sabe dónde está» porque «no es lo mismo ser director insular o conseller en la oposición que ser presidente». «No sale de una crisis para meterse en otra, pero tomar decisiones no es cortar cabezas, a veces hay que contar hasta cien con tal de mantener la estabilidad de un gobierno», añadió, «a mí nunca se me ocurrió imponer un director insular a uno de mis socios». La respuesta de Vilafranca fue que la portavoz socialista «todavía no ha asimilado que ya no es la presidenta.

De momento, los consellers de la oposición no disponen todavía de un borrador de los presupuestos de 2024, algo que reclaman para poder fijar su postura. «Si quiere acuerdos deberá presentarnos propuestas», prosiguió Susana Mora, «tendrá que buscar la negociación, llamarnos antes de los plenos, si lo hace así en el PSOE seremos responsables». La dirigente socialista recordó, además, que los resultados electorales del 28 de mayo reflejan que en Menorca hay una mayoría social de izquierdas y que ahora el PP también ha perdido la mayoría aritmética en los plenos.

El PP duda de la sinceridad de la oposición

Vilafranca, por su parte, cuestionó que el ofrecimiento de los partidos de la oposición sea sincero y recordó cómo Josep Juaneda, de Més, filtró a los medios «a los 30 segundos» el correo electrónico que le mando para interesarse por el proyecto de presupuestos. «En los ocho años que el PP estuvo en la oposición nunca nos mandaron los números cuando se los pedimos, es un poco patético que vengan ahora con este discurso», señaló. Con todo, insistió en la voluntad de incorporar las enmiendas que los grupos de la oposición hagan a las cuentas de 2024 a cambio de apoyarlas.