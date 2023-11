Lluvia, viento, mala mar y bajada de temperaturas. El cambio de tiempo ha venido de sopetón, con la entrada este martes de un frente de aire polar sobre Menorca, que de momento ha dejado intensas precipitaciones en Ciutadella.

En Ponent es donde más ha llovido este martes, y se han recogido hasta 28,6 litros de agua por metro cuadrado, por los 15,8 litros de Es Mercadal y los 6,3 de Maó. Las temperaturas también han empezado a descender, con mínimas que han bajado de los 11 grados y máximas que se han situado en los 17 grados.

21/11 11:36 #AEMET adelanta #FMA en Baleares. Activos PASADO MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:36 Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/fF6kjlsrkJ https://t.co/c1VeDx7FZL — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 21, 2023

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado este martes ya una doble alerta, por fuerte viento y mala mar, que estarán activas hasta primera hora del jueves. Se esperan para el miércoles rachas de viento, de componente norte, de hasta 80 kilómetros por hora y olas que pueden alcanzar los diez metros. Este martes, la racha máxima en la Isla ha alcanzado los 52 kilómetros por hora con olas de picos de 4,5 metros.

Rachas de viento previstas hasta el domingo | Wxcharts

Las precipitaciones estarán bien presentes este miércoles y hasta el mediodía del jueves. Los termómetros oscilarán entre los 11 y los 15 grados, y el viento seguirá siendo de tramontana lo que queda de semana.

Evolución de las masas de aire y anomalía de temperatura: a partir del jueves, ligera recuperación, para volver a bajar el fin de semana | Tropicaltidbits

Acumulación de lluvias hasta el domingo: no se esperan grandes cantidades | Meteologix

El fin de semana, más frío

El viernes no se esperan lluvias, ni cambios en las temperaturas. No obstante, el fin de semana se prevé más frío, ya que los termómetros no subirán de los 15 grados y las mínimas pueden caer hasta los 8 grados y no se descarta que pueda llover, aunque las probabilidades son reducidas.