En cuanto al Consell, donde también el gobierno del PP está en minoría después de haber roto el pacto de comienzo de mandato con Vox, desde el equipo de gobierno explican que todavía no han empezado las reuniones con los tres grupos de la oposición para asegurarse algún voto positivo o abstención que permita sacar las cuentas adelante. La propuesta de presupuestos para 2024 no está cerrada aún, comentan. Se cerrarán esta semana, en principio, y luego comenzarán los contactos. La maquinaria de comisiones y trámites para su aprobación se pondrá en marcha la semana que viene y el pleno para su ratificación se prevé en la segunda quincena de diciembre.

En el pleno ordinario de este mes de noviembre, la consellera de Vox, Maite de Medrano, ya evidenció que no iba a prestar su apoyo incondicional al PP, su antiguo socio de gobierno. Una abstención en principio sería suficiente para que los populares pudieran superar este trámite con éxito. En el mismo pleno, el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, ya expuso que no descartaba la posibilidad de tener que prorrogar las cuentas de 2023 si no había más remedio.