A diferencia del Gobierno español, otros países han movido ficha para no perder ese importante mercado de turistas fijos, que tienen sus propiedades y generan negocio en las regiones que los acogen. La Asamblea francesa debatirá en diciembre una enmienda al proyecto de ley para controlar la inmigración y mejorar la integración, adoptado ya por el Senado, en la que se especifica que la visa de larga estancia será de pleno derecho para los propietarios británicos de una segunda residencia en Francia; busca simplificar e incluso eliminar este proceso burocrático y ha sido presentada por la senadora conservadora Martine Berthet, del partido Les Républicains.

De aprobarse, no está claro que el Gobierno francés pueda aplicar esa exención, ya que esta no es una decisión que cada estado pueda tomar de forma unilateral. Así lo señaló el anterior ministró de Industria, Comercio y Turismo español, Héctor Gómez, durante su visita a la feria World Travel Market. Allí fue preguntado por los medios locales sobre la regla de los 90 días y aseguró el interés de España en «convencer a la UE» para trabajar en una excepción, pero insistió en que la solución debe venir de Bruselas, ya que requiere el acuerdo de los 27. Esto se antoja muy complicado para los promotores de la campaña «180 Days in Spain», que lo que consideran más viable es un acuerdo bilateral entre España y Reino Unido.

Diversas regiones están a favor de esa excepción, aseguran, como son Canarias, Balears y Comunidad Valenciana.