Més per Menorca ha acusado este jueves al equipo de gobierno del PP en el Consell de paralizar el trabajo que el tripartito de izquierdas puso en marcha el pasado mandato para limitar la entrada de vehículos a la Isla durante la temporada alta turística. «No podemos pasar un verano más con este nivel de afluencia de coches», ha mantenido su portavoz Josep Juaneda.

Tras la aprobación de la Ley de Reserva de Biosfera que faculta al gobierno insular para adoptar esta decisión, el departamento de Movilidad entonces dirigido por Montse Morlà encargó dos estudios para cifrar el exceso de coches y cómo podía combatirse. El primero a la empresa Asesores Estratégicos de Transporte Público SL de Madrid, por 17.968,5 euros, y el segundo a Centro de Estudios en Transportes y Movilidad SL, también de Madrid, por 16.335 euros.

El portavoz del partido nacionalista ha acusado sin nombrarlo al actual conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, de mentir sobre la validez de estos informes: «Desacreditan los datos para ocultar sus verdaderas intenciones y lo hacen mintiendo», ha afirmado.

El contenido íntegro de estos informes no se ha dado a conocer por parte del Consell ni de la oposición, pero sí ha trascendido que cifran en un 30 por ciento el exceso de tráfico que registran las carreteras de Menorca en julio y agosto. También hay una sobrecarga, del 17 y el 19 por ciento, en junio y septiembre.

«No quieren solucionar el problema»

«El actual equipo de gobierno del Consell no quiere solucionar el problema de masificación que tenemos en verano», ha dicho Josep Juaneda, «pese a tener todos los datos sobre la mesa que le permiten tomar decisiones en el camino correcto; el PP era el primero que pedía informes con datos objetivos y aquí los tiene».

El conseller de Més ha negado que los técnicos del Consell no hayan querido avalar la calidad de estos estudios. Sostiene que fueron encargados con un informe de oportunidad por parte del director insular y que, una vez presentados, una técnica del departamento verificó que el estudio «se adapta sustancialmente al encargo y a la oferta que constan en el expediente». Por este motivo, añade, el actual equipo de gobierno ha aceptado pagar los trabajos.

Para Juaneda la masificación provocada por los coches es un «parámetro objetivo» que se detecta en el tráfico y la ocupación de aparcamientos, playas y faros durante la temporada turística. «Es un problema que causa muchos problemas a la población de Menorca y al equilibrio del ecosistema», valora.

Partidario de una restricción progresiva

El portavoz de Més per Menorca no ha querido concretar cómo debería llevarse a cabo esta limitación –«eso corresponde al equipo de gobierno», ha dicho- pero sí se ha mostrado partidario de aplicarla de forma progresiva, como se hizo en su día en Formentera. «El primer año no se puede reducir un 30 por ciento, pero se puede planificar para que se haga de forma gradual», ha manifestado.

Además de la limitación a la entrada de vehículos, Juaneda ha especificado que los informes abogan por la promoción del transporte público, el mantenimiento de medidas como la gratuidad para los usuarios habituales y la promoción de los autobuses discrecionales para el traslado de turistas entre urbanizaciones y el aeropuerto.