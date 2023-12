El Fons Menorquí de Cooperació ha finançat més de 500 projectes des de la seva creació fa trenta anys, entre els que sobresurten els projectes d’educació i sensibilització i també els de desenvolupament sostenible, dels quals s’han beneficiat més de 450.000 persones arreu del món. Els diferents projectes s’han executat, seguint l’ordre de major a menor quantitat d’iniciatives, en Amèrica central, Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica del sud. «Les xifres que aportarem avui durant l’acte de celebració del 30è aniversari són dades aproximades, no són xifres tancades, perquè en els primers anys del Fons la informació no estava tant sistematitzada i s’ha fet una extrapolació», afirma la gerent del Fons, Marga Benejam.

Amèrica central lidera amb 196 la llista de projectes finançats pel Fons Menorquí de Cooperació, el que representa el 38,68 per cent de les iniciatives que s’han afrontat econòmicament en aquestes tres dècades. Segueixen Europa amb el 27,41 per cent, Àfrica amb el 15,38 per cent, Àsia amb el 10,25 per cent i Amèrica del sud amb el 8,28 per cent.

Una quinta part (21 per cent) dels fons econòmics s’han destinat a projectes d’educació i sensibilització, seguit per altres de desenvolupament sostenible (19,50 per cent), d’emergència (14 per cent), d’infraestructura i equipaments (12,50 per cent) i, en menor quantitat, d’enfortiment de la societat civil, de desenvolupament productiu, de migracions, de sanitat i de gènere.

Per tant, l’actuació del Fons ha afavorit més de 150.000 persones refugiades per cobrir necessitats bàsiques, més de 50.000 per desastres naturals i conflictes bèl·lics, més de 132.000 per la millora de l’atenció sanitària, més de 25.000 en construcció i millores d’escoles, hospitals i habitatges, més de 80.000 en l’accés a l’aigua, sanejament i l’agricultura, i més de 16.000 en formació ciutadana i democràcia.

Per altra banda, s’ha de destacar l’aportació de Menorca a la cooperació, amb 3,65 euros per habitant el 1998 fins a arribar als 13,18 euros per habitant el 2008, any a partir del qual a causa de la crisi econòmica les xifres disminueixen de forma considerable fins que sis anys després augmenten de nou, fins a arribar als 12,10 euros per habitant el 2022.

Celebració

La celebració del 30è aniversari del Fons Menorquí de Cooperació tindrà lloc aquest divendres, a les 19.30 hores, a l’Auditori de Ferreries i comptarà amb els parlaments de la presidenta del Fons Paloma Abad, el primer president del Fons Pere Riudavets, Antònia Florit com a representant de les ONG que han estat en el si del Fons, el batle de Ferreries Pere Pons i el conseller de Cooperació Simón Gornés en representació del Consell que ostenta la vicepresidència primera del Fons, a més d’oferir-se una breu informació dels projectes finançats i els beneficiaris.

Per altra banda, també es projectarà un vídeo que explicarà quina és l’essència del Fons i durant l’acte tindrà lloc el lliurament de premis del II Concurs de noves narratives per un món millor que organitza el Fons. Mentre s’entreguin els premis es faran dues píndoles de microteatre que tenen a veure amb els temes amb els quals treballa el Fons, segons ha informat Benejam.