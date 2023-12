Condé Nast Johansens ha presentado este viernes la guía global de hoteles independientes 'Condé Nast Johansens Luxury Hotels 2024', que incluye recomendaciones de cerca de 200 establecimientos de lujo de todo el mundo, de los que una veintena se encuentran en España. Uno de los hoteles recomendados en España está en Menorca. Se trata del Lago Resort de Cala en Bosc, en Ciutadella.

La oferta del Lago Resort Menorca se completó en verano de 2021 con la apertura del hotel de cinco estrellas Suites del Lago, que cuenta con un total de 91 habitaciones, 20 de ellas suites con piscina privada, y capacidad para alojar a 182 turistas. Cuenta con dos restaurantes de alta cocina abiertos a clientes de fuera del hotel y la primera piscina climatizada de agua marina para la talasoterapia de Menorca.

Los elegidos en España

Los hoteles españoles recomendados que figuran en la guía son: Alábriga Hotel & Home Suites (Girona, Cataluña); Bahía del Duque ( Tenerife, Canarias); Can Bordoy Grand House & Garden (Mallorca, Baleares); Cas Gasi (Ibiza, Baleares); Cases de Son Barbasa (Mallorca, Baleares); Castilla Termal Monasterio de Valbuena (Valladolid, Castilla y Léon); El LLorenç Parc de la Mar (Mallorca, Baleares); El Vicenç de la Mar (Mallorca, Baleares); Es Princep (Mallorca, Baleares); y el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garde (Tenerife, Canarias).

También se incluyen Hotel Casa Fuster (Barcelona, Cataluña); Palacio de Atocha by Coolrooms Manor Hotels (Madrid); Palacio de Luces by Coolrooms Manor Hotels (Asturias); Palacio de Villapanés Hotel (Sevilla, Andalucía); Palasiet Thalasso Clinic & Hotel (Castellón, Comunidad Valenciana); Royal Hideaway Corales Resort (Tenerife, Canarias) y Santa Catalina, A Royal Hideaway Hotel (Gran Canaria, Canarias); SO/Sotogrande (Cádiz, Andalucía); y The St. Regis Mardavall Mallorca Resort (Mallorca, Baleares).