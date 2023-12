Al igual que Ferreries, Sant Lluís también ha concretado ya la aplicación parcial que hará del decreto. Suspende la posibilidad de aumentar la altura más allá de lo indicado en la normativa municipal y solo permitirá equipararla a la existente en cada punto. La reconversión de locales en viviendas ya está permitida en Sant Lluís, por lo que esta medida no cambia nada. Hasta ahora solo ha recibido la propuesta de un particular para aplicar el decreto del Govern, pero finalmente no se ha materializado.