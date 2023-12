Ni un día ha durado intacto el mural feminista que honra a las mujeres deportistas en Maó. Presentado el sábado bajo el lema «Deporte para la igualdad», en el marco de las conmemoraciones por el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el mural que adorna la calle Albert Camus, enfrente del pabellón Padre Petrus, ha sido objeto de pintadas vandálicas.

La autora del mural, la artista Anna Repullo Vique, terminó la obra el jueves y desde el Ayuntamiento confirman que se detectaron el mismo sábado, cuando aún no se había inaugurado. «Los actos vandálicos son constantes en los murales feministas y las señales contra la violencia de género que se han realizado en ediciones anteriores con motivo del 25-N», ha lamentado la concejal de Igualdad en Maó, Beatriz Gallardo, que ha denunciado que «estas pintadas son también una forma de violencia machista».

Hay que recordar que el año pasado el mural feminista de la calle Albert Camus también fue vandalizado con varias pintadas, al igual que las señales contra la violencia de género que el Ayuntamiento de Maó instaló por el 25-N en distintos puntos de la ciudad. Por aquel entonces, el Consell Municipal de Igualdad decidió no reparar los actos vandálicos y ahora aún no ha dado a conocer cómo actuará. Sin embargo, no descarta dejar las pintadas «para que quede constancia de esta forma de violencia machista y de incivismo».

Precisamente, desde el Consell Municipal de Igualdad quisieron el sábado aprovechar la presentación del nuevo mural feminista para resaltar la vandalización que han sufrido las diferentes iniciativas feministas que se han impulsado otros años a través de la instalación de una placa que denuncia estos actos vandálicos en el propio mural.

La placa también identifica, a través de una foto, el estado inicial del mural, que realizaron en 2019 diferentes colectivos feministas. Asimismo, incorpora un código QR que remite a los usuarios a una galería de imágenes en la que quedarán recogidos todos los murales feministas del municipio.