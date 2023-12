Moritz Werner, que el año pasado realizó un curso de derechos lingüísticos en la Universitat de les Illes Balears, denuncia que los partidos políticos se despreocupan de los temas relacionados con las obligaciones que marca la Ley de Normalización Lingüística balear.

«La mayoría de partidos, ya sean de derechas o izquierdas, no prestan atención a la normalización del catalán y a la corrección de la toponimia, y el ejemplo es que cuando gobernó Ara Maó, no cambió el topónimo, y hasta que no llegó el PSOE no se hizo efectivo», recuerda.

Para él, se trata de «una cuestión de respeto hacia la propia lengua y de dejar de lado los prejuicios de inferioridad», y añade que «muchas veces los políticos tienen miedo, pero es una cuestión que contribuye a normalizar el paisaje lingüístico de las Islas».