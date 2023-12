Metidos de lleno en el mes de diciembre, la Navidad se presenta a la vuelta de la esquina. Por tanto, muchas familias y empresas del sector de la restauración ya empiezan a pensar en las compras a realizar de cara a estas fechas y en qué productos colocar en la mesa en Nochebuena y Nochevieja.

En este sentido, tanto la carne como el pescado son siempre las grandes apuestas. Respecto a los productos cárnicos, los más demandados serían el solomillo de ternera, el cordero y el pato, siendo este último una apuesta por parte de los más atrevidos.

La 'porcella', veinte euros más cara

No obstante, desde Viper también indican que el lechón, uno de los productos con mayor tirada en esta época, ha experimentado un aumento más que considerable en su precio. «Si el año pasado costaba 75 euros, este año la pieza se vende por 95», indican desde la distribuidora y también punto de venta directa.

Esta diferencia también llega al resto de carnicerías. Can Seguí o Can Calucha notan de igual modo esta gran diferencia en el precio de la porcella, aunque la demanda sea igual o superior a los años anteriores: «La gente lo compra igualmente. Cada año se pide incluso más porque es algo fácil de cocinar y da para alimentar a mucha gente», indican desde la carnicería Can Seguí.

El precio del lechón se ha visto incrementado respecto a la pasada campaña navideña.

Pese a que el problema reside en la falta de producción, ninguno de ellos sabe identificar cuáles son las causas que lo justifican: «Hay poco producto, pero no sabemos si es porque han dejado de engordar animales para su venta y los destinan a otras finalidades... No sabemos exactamente», apuntan desde Viper.

Aunque el incremento del precio en el lechón sea importante, los profesionales del sector esperan una campaña navideña muy similar a la última. De hecho, ya están empezando a recibir un gran volumen de pedidos estos días. Entre los más solicitados por sus clientes se encuentran los pollos de corral (el conocido como pollastre de pagès), pavo o pollo relleno, cabrito y capón.

Escasez de uvas

En estas fiestas, se suele echar mano de algunas piezas de fruta para darle un toque a aquellos postres más elaborados. En este caso, las más demandados son las piñas y las mandarinas, como cuentan desde la empresa Menorcafruit. No obstante, en lo que se refiere a las campanadas, este año pueden salir más caras de lo habitual.

«El suministro de uvas no está siendo el esperado», señalan desde Frutas Jover. Según los profesionales, esto se debe a razones puramente cualitativas, a la vez que climáticas. Las temperaturas registradas durante su cultivo, tanto en territorio nacional como en Italia, lugares de origen de esta fruta, no han sido las más propicias, lo que perjudica sus cualidades. También es por ello que el volumen de producción ha sido menor que el esperado y, por tanto, las posibilidades de que su precio final se encarezca aumenten.

De momento, tan solo son «sensaciones». Sin embargo, el encarecimiento de la fruta ha sido la tónica habitual durante el transcurso del año. Por lo que no sería una sorpresa, ni mucho menos, que este escenario se mantenga o, incluso, se acreciente para estas fechas tan señaladas.

Aún así, desde el sector insisten en que el precio depende en última instancia de la calidad: «En función del origen y la calidad de las uvas, el precio puede variar mucho. No podemos mojarnos hasta que empiece a llegarnos el género», transmiten desde Frutas Jover.

La llegada de marisco a los puertos no se conocerá hasta los últimos días.