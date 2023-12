El pleno del Consell de Menorca ha aprobado este lunes por unanimidad prorrogar durante el mes de enero la gratuidad de los títulos de transporte público en la Isla. De esta forma, los abonos del autobús se seguirán sufragando con recursos públicos a la espera de que el Gobierno central mueva ficha y confirme que en los Presupuestos Generales del Estado de 2024 figura la partida para mantener la gratuidad todo el año en Balears y no solo en Canarias, como se ha anunciado hasta ahora.

El conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, ha justificado la prórroga de un mes ante el pleno por la demora del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de presentar los presupuestos del próximo año. En todo caso, ha insistido en que la vigencia del bus gratis durante todo 2024 dependerá en última instancia de lo que decida Madrid. Este hecho ha sido criticado por PSOE y Més per Menorca, que consideran una renuncia del Consell de Menorca a gestionar sus competencias.

Mora reivindica el mismo trato que Canarias

La portavoz socialista, Susana Mora, ha denunciado la falta de proyecto político del gobierno del PP que, según ha dicho, «se pliega primero a los intereses de Mallorca y ahora también a los de Madrid». Mora se ha comprometido, en todo caso, a defender que el Gobierno central siga asumiendo el coste de la gratuidad del bus porque considera una «cuestión de justicia» que Balears tenga el mismo trato de Canarias.

Desde Més per Menorca, el portavoz Josep Juaneda ha instado al equipo de gobierno a mantener el bus gratis durante todo el año, al margen de lo que acabe decidiendo el Estado. En este sentido, los dos partidos de izquierda han presentado una enmienda a los presupuestos del Consell que van a debatirse este jueves para que la institución asuma el coste íntegro de la medida en última instancia.

El conseller Delgado ha insistido en que la postura del equipo de gobierno del PP es condicionar la gratuidad a que el Ejecutivo central mantenga la subvención. De no ser así, ha dicho, se volvería al esquema de tarifas anterior, vigente con el tripartito de izquierdas, añadiendo «bonificaciones importantísimas», según sus palabras, a colectivos vulnerables como jóvenes, jubilados, parados y personas con discapacidad. «A mí no me tienen que convencer de que el transporte público es un tema fundamental», ha dicho.

Vox: «Gratis no hay nada en esta vida»

La consellera de Vox, Maite de Medrano, también se ha sumado al consenso si bien ha querido subrayar que «gratis no hay nada en esta vida» y que si los usuarios no pagan los abonos del autobús es porque el coste es sufragado con la recaudación de los impuestos.

El PSOE, por su parte, ha lamentado que el PP de Menorca no siga los pasos de Eivissa, donde el mismo partido se ha comprometido a mantener la gratuidad del transporte público con cargo a la institución el tiempo que tarde el Gobierno central en aprobar sus presupuestos. Aquí en Menorca, de momento, solo se ha aprobado mantenerla durante un mes.

En el pleno del Consell que se celebra este lunes se ha ausentado el presidente, Adolfo Vilafranca, por motivos de salud. En su lugar es la vicepresidenta Carmen Reynés la encargada de moderar los turnos de la sesión.