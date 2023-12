Més centres de Menorca se sumen a la campanya de rebuig a la segregació d'estudiants per qüestió de llengua que porta per lema «La llengua no es toca» i que promouen l'Obra Cultura Balear i alguns sindicats.

Aquest dimecres han fet pública la seva adhesió a aquesta iniciativa docents de l'institut Pasqual Calbó i Caldés de Maó i del CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Professors de l'institut Pasqual Calbó i Caldés Els docents mostren, ensenyant aquest cartell, el seu rebuig al pla de lliure elecció de llengua que el Govern vol posar en marxa i que compten ja amb una partida de 20 milions d'euros als pressupostos de l'any que ve. Segons aquest pla, els pares o tutors legals dels alumnes podran triar la primera llengua d'ensenyament en les matèries no lingüístiques fins als vuit anys.