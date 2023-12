El gobierno del PP en el Consell prorrogará el presupuesto actual tras no poder aprobar su proyecto en el último pleno de la institución. El presidente Adolfo Vilafranca confirmó ayer sus intenciones de prorrogar las cuentas públicas en declaraciones a los periodistas después del acto de presentación del acuerdo de comarketing con Vueling.

«Ahora lo que haremos será prorrogar los presupuestos, no es el fin del mundo, podemos hacer las modificaciones necesarias para llevar a cabo las políticas que tenemos previstas», aseguró, «pero no nos cerramos a negociar nada». Eso sí, advirtió que la oferta de diálogo es para tratar sobre «propuestas que vayan en beneficio de los menorquines y que estén en los presupuestos, no en beneficio propio».

En relación a las exigencias de la consellera de Vox, Maite de Medrano, manifestó que «no pasaremos por un chantaje sin entrar a valorar las medidas buenas para Menorca y el presupuesto, con comentarios de poca profundidad», e instó a la representante de Vox a presentar propuestas «y decidiremos si podemos aceptarlas o no».

No descarta la reincorporación de De Medrano

Tampoco descarta una futura reincorporación al equipo de gobierno de la consellera que cesó en noviembre, «pero vamos a ver qué se ha hecho mal por ambas partes y si eso no se corrige será difícil que nos entendamos, hay que definir las bases de una futura colaboración, pero no corriendo y bajo coacción, tenemos unos principios y por ahí no pasamos».

En palabras de Vilafranca, quien mantiene la calma, «ahora hay que esperar a que baje un poco el suflé, reflexionar y actuar de manera pausada» y añadió que su gobierno trabajará en fiestas «para ver cómo podemos llevar a cabo nuestra política con el presupuesto prorrogado».

Bloqueo de la izquierda

El presidente repartió para todos. Criticó a Maite de Medrano por usar su voto «con fines personales» y a los grupos del PSOE y de Més de hablar de consenso con la boca pequeña, pero a la hora de la verdad, haciendo primar sus «intereses partidistas».

La izquierda actúa «claramente» en clave de «bloqueo», subrayó Vilafranca, «buscan el bloqueo partidista y no el interés de los menorquines». Añade que durante el proceso de negociación «yo vi que no había voluntad para llegar a acuerdos, teníamos intención de aceptar cosas, necesitamos el apoyo, por eso lo buscábamos», admitió.

El presidente es consciente de que «estamos en minoría, sabemos que necesitamos el apoyo de alguien, sabemos sumar, nunca hemos dejado de sumar, pero las cosas tienen que estar claras».

Según el político popular, socialistas y menorquinistas respondieron a su llamada a la negociación «proponiendo cosas que sabían que no podíamos aceptar, mezclando», y se refirió tanto al Plan Territorial como a la reforma de la carretera general.

Les emplaza a presentar «enmiendas viables y buenas para los menorquines», y añade que le dijeron que «me llamarían» antes de presentar las enmiendas «y directamente las presentaron, síntoma de que no querían pactar».

Con la consellera De Medrano, explicó, «hice lo mismo» que con los otros grupos, se le ofreció discutir sobre el presupuesto e incluso ayuda técnica, no recibimos ninguna respuesta, y a la semana siguiente nos pidieron la silla y por ahí no pasaremos. Vamos a hablar de las necesidades de los menorquines y de las sillas ya hablaremos después si se tiene que hablar, corrigiendo errores», enfatizó.

Susana Mora: «Es una decisión puramente gestora, que explique qué ha pasado» El grupo socialista solicitó este viernes al presidente Vilafranca que comparezca de manera voluntaria para explicar la situación tras ser rechazado el presupuesto, y cómo piensa afrontar el año 2024 el equipo de gobierno. Si no pide comparecer voluntariamente, los socialistas harán uso del Reglamento de la institución para forzar la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente, con el asunto presupuestario como único punto del orden del día. La consellera Susana Mora afirmó que lo sucedido en el último pleno «es del todo inadmisible» y que permitió constatar «la falta de liderazgo y de capacidad de negociación» de Vilafranca por haber llevado a pleno unos presupuestos sin garantía de aprobarse. La decisión de prorrogar las cuentas «es puramente gestora, eso no es hacer política, que explique qué ha pasado», afirmó, al tiempo que criticó que «el PP está demasiado acostumbrado a gobernar con mayorías absolutas y no sabe negociar».